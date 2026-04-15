محسن نقوی کی کراچی میں چینی قونصلیٹ آمد: پاک چین تعلقات اور سرمایہ کاری پر بات چیت

وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چین کے قونصل جنرل سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک چین دوطرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فراہم کرنے اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے چینی تاجروں کے مسائل حل کرنے اور بزنس فرینڈلی ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی پہنچے، جہاں انہوں نے چینی قونصلیٹ کا دورہ کیا اور چین کے قونصل جنرل یانگ یونڈونگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چینی قونصل جنرل نے وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں پاک چین دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے، چینی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے قونصل جنرل کو آگاہ کیا۔ انہوں نے چینی تاجر وں اور سرمایہ کاروں کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت پاکستان چینی سرمایہ کاروں کے لیے ایک سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، جس سے ملک میں مزید چینی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔
محسن نقوی نے کہا کہ چین کے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے جلد اسلام آباد میں ایک بڑی کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں چینی کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اس کانفرنس کا مقصد چینی سرمایہ کاروں کے لیے راہ ہموار کرنا اور ان کے مسائل کو سمجھ کر ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چینی سرمایہ کار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور حکومت ان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت کا وژن ہے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ چینی سرمایہ کاری ہو، جس کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ چینی قونصل جنرل نے پاک چین دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے سیکیورٹی کے موجودہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور دونوں ممالک مل کر خطے میں امن و استحکام کے لیے کام کرتے رہیں گے۔
اس کے علاوہ، وفاقی وزیر داخلہ نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت پرعزم ہے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ اس موقع پر سی ٹی ڈی نے پشاور میں ایک کارروائی کی، جس میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دو مطلوب دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ملک میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کی حکومتی کوششوں کا حصہ ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جاری رکھے گی اور ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنائے گی۔ تمام تر توجہ معاشی ترقی پر مرکوز ہے، اور حکومت سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ضمن میں، حکومت نے مختلف شعبوں میں اصلاحات متعارف کروائی ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے نئی پالیسیاں بنائی ہیں۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور دیگر اہم شعبوں میں بہتری لائے، تاکہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے
