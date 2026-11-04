محمد رضوان کی ڈبل سنچری اور فاٹا کی برتری
قائداعظم ٹرافی 2026-27 میں پشاور کے کپتان محمد رضوان نے ڈبل سنچری اسکور کر ٹیم کو مضبوط کیا جبکہ فاٹا نے لاہور وائٹس پر برتری حاصل کی۔
قائداعظم ٹرافی 2026-27 کے افتتاحی راؤنڈ کے دوسرے روز پشاور کے کپتان محمد رضوان نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فیصل آباد کے خلاف ایک مضبوط پوزیشن فراہم کی۔ ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں پشاور نے پہلی اننگز میں مجموعی طور پر 503 رنز بنائے جو کہ ایک قابل ذکر کارنامہ ہے۔
محمد رضوان کی ناقابل شکست بیٹنگ
محمد رضوان نے اس میچ میں 252 گیندوں کا سامنا کیا اور 200 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی جس میں 35 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ ان کی اس شاندار بیٹنگ نے پشاور کی ٹیم کو بڑا سکور بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نجاب خان نے بھی 226 گیندوں پر 133 رنز بنا کر ٹیم کے سکور کو مضبوط بنایا۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
دونوں بیٹسمینوں نے چوتھی وکٹ کے لیے 179 رنز کی شراکت قائم کی جو کہ میچ کی موڑ ثابت ہوئی۔ پشاور نے 115.2 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 503 رنز بنا کر پہلی اننگز ڈیکلیر کر دی۔ جواب میں فیصل آباد نے دوسرے دن کے اختتام تک 35.2 اوورز میں 2 وکٹوں پر 118 رنز بنائے۔
دیگر میچوں میں نمایاں کارکردگی
ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے میچ میں فاٹا نے پہلی اننگز میں 362 رنز بنائے۔ ڈیبیو کرنے والے فواد ارشد نے 190 گیندوں پر 115 رنز بنا کر فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی پہلی سنچری اسکور کی۔ لاہور وائٹس کے نوجوان فاسٹ بولر حماد عزیز نے 97 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں۔
جواب میں لاہور وائٹس کی ٹیم 234 رنز پر آؤٹ ہو گئی جس سے فاٹا کو 128 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ عامر جمال نے 74 اور علی زریاب نے 51 رنز بنائے۔ شاہین شاہ آفریدی اور آفاق آفریدی نے 3،3 وکٹیں حاصل کیں۔ آفاق نے بابر اعظم کو 28 رنز پر آؤٹ کیا۔
ملتان اور کراچی کی بہتر پوزیشن
راولپنڈی کے شعیب اختر کرکٹ اسٹیڈیم میں ملتان نے اسلام آباد کے پہلی اننگز کے 215 رنز کے جواب میں 7 وکٹوں پر 249 رنز بنائے۔ ملتان کی ٹیم ایک موقع پر 88 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکی تھی تاہم عمران رفیق 93 اور شارون سراج 82 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
نیشنل گراؤنڈ اسلام آباد میں کراچی بلیوز نے سیالکوٹ بلیوز کے خلاف پہلی اننگز میں 280 رنز بنائے اور 39 رنز کی برتری حاصل کی۔ محمد غازی غوری نے 88 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ سیالکوٹ کے اطہر محمود نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔
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