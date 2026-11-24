محمد ذیشان علی تاریخی خلائی سفر کے لیے روانہ
پاکستان کے پہلے خلا باز محمد ذیشان علی چین کی خلائی مشن پر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی امیدیں اور پاک چین دوستی کو بلند کیا۔
پاکستان کے پہلے خلا باز محمد ذیشان علی نے تاریخی خلائی مشن پر روانگی سے قبل عوام سے اپنا پیغام سونپا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پچپن کروڑ پاکستان یوں کی امیدیں اپنے ساتھ لے کر خلا میں جا رہے ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے ایک مختصر مقصد نہیں بلکہ ایک طویل سفر کی شروعات ہے۔ محمد ذیشان علی کا ماننا ہے کہ مستقبل میں چاند اور مریخ تک جانے کا خواب حقیقت بنے گا۔
پاک چین خلائی تعاون کی نئی تاریخ
محمد ذیشان علی نے خلائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ خلا میں پاکستان کا نام اپنے کندھوں پر لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک چین دوستی صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ خلا میں بھی حقیقی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی کہ یہ مشن دونوں ممالک کے خلائی تعاون کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ تعاون مستقبل میں متعدد نئے خلائی مشنز تک وسعت پانے کا امکان ہے۔Also readامریکا کا پاکستان کو موڈرنا ویکسین دینے کا اعلان
سائنسی ماہر کی ایک ہفتہ قیام کی ذمہ داریاں
اس تاریخی مشن کے دوران محمد ذیشان علی کو بطور سائنسی ماہر تقریباً ایک ہفتہ تک خلا میں قیام کرنا ہے۔ انہیں انگریزی اور چینی زبان میں خصوصی ہدایات فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے نبھا سکیں۔ غذائی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے لیے حلال کھانے کا بھی خاص انتظام کیا گیا ہے۔ یہ اقدام پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
خلاء میں نئی شروعات کا اعلان
محمد ذیشان علی نے واضح کیا کہ یہ صرف ایک خلائی سفر نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ ان کی منزل صرف زمین کے مدار تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ چاند اور مریخ جیسے سیاروں کو عبور کرنا ہے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ مشن مستقبل میں خلائی تحقیق اور انسانیت کے لیے نئے راستے کھولے گا۔ یہ منصوبہ سائنسی دریافتوں کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔
عوامی امیدوں کا مرکز بنے ہوئے سفر
اس مشن کو پاکستان کی سائنسی پیش رفت کا ایک اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ محمد ذیشان علی کے اس قدم سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے میں خلائی علم میں دلچسپی بڑھے گی۔ یہ سفر نئی نسل کے لیے تحریک کا باعث بنے گا کہ وہ بڑی چیلنجز کو قبول کریں۔ پاک چین علمی ہم آہنگی اس راستے میں ایک مضبوط قدم ثابت ہوگی۔
آئندہ کے لیے منصوبہ بندی اور توقعات
اس مشن کے کامیاب ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان علمی تبادلہ اور جدید ٹیکنالوجی کی شراکت داری میں اضافے کی توقع ہے۔ محمد ذیشان علی کے اس تاریخی سفر کو بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے۔ یہ موقع پاکستان کو خلائی دنیا میں ایک نئی پوزیشن دلانے کا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔
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