محمد رضوان کا دوہرا سنچری، پشاور بلوز کو برتری
کویڈ اعظم ٹرافی میں محمد رضوان نے ناٹ آؤٹ دوہرا سنچری اسکور کر کے پشاور بلوز کو فتح کی جانب گامزن کر دیا۔ فیسال آباد کی بیٹنگ اب بھی جاری ہے۔
محمد رضوان نے بدھ کو ابوٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کویڈ اعظم ٹرافی گولڈ ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ کے آغاز پر ناٹ آؤٹ دوہرا سنچری اسکور کر کے پشاور بلوز کو فیصل آباد کے خلاف مضبوط پوزیشن فراہم کی۔ یہ کارنامہ ٹورنامنٹ کے دوسرے دن سامنے آیا جب پشاور بلوز نے اپنی اننگز کا اختتام 503 وکٹوں کے نقصان پر 115.2 اوورز میں کیا۔
رضوان کی شاندار بیٹنگ اور پشاور کی برتری
محمد رضوان نے 252 گیندوں پر 35 چوکے اور ایک چھکا لگا کر 200 رنز بنائے جو کہ ان کی ٹیم کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ ان کے علاوہ نایاب خان نے 133 رنز بنائے جو کہ ان کا اوورنائٹ سینچری رہا تھا، جبکہ وک کیپر بیٹر محمد ہارنس نے 69 گیندوں پر 70 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی جس میں نو چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔Also readامریکی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی تاریخی فتح، ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف ووٹرز کا غصہ
پشاور بلوز نے اوورنائٹ سکور 306-4 سے شروع کیا اور آخر کار اپنی اننگز کو ڈیکلیئر کر دیا۔ اس طرح پشاور بلوز نے فیصل آباد کو بڑی جیت کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب فیصل آباد کی ٹیم نے جوابی بیٹنگ میں 35.2 اوورز میں 118 رنز بنا کر دو وکٹیں گنوا دیں۔
فیصل آباد کی بیٹنگ اور باؤلرز کا اثر
فیصل آباد کے دونوں اوپنرز فہم الحق اور سمیر صقیب نے 31 اور 25 رنز بنائے لیکن محمد ادنان نے انہیں آؤٹ کیا۔ اسی طرح عاصم علی ناصر نے 35 رنز اور عطیہ الرحمن نے 24 رنز بنا کر ٹیم کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ دونوں کھلاڑی کل دوبارہ میدان میں اتریں گے۔
اس میچ میں محمد ادنان نے بہترین باؤلنگ کی اور دو وکٹیں حاصل کیں۔ فیصل آباد کو اب مزید رنز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پشاور بلوز کے خلاف مقابلہ جاری رکھ سکے۔
فاٹا کا فاتحانہ مظاہرہ اور لاہور وائٹس کی شکست
ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ میں فاٹا نے لاہور وائٹس کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی۔ فاٹا نے 84.1 اوورز میں 362 رنز بنائے جس میں فواد ارشد نے 115 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ لاہور وائٹس نے 234 رنز پر آؤٹ ہو کر 128 رنز کا فرق برداشت کیا۔
حماد عزیز نے لاہور وائٹس کے لیے 6 وکٹیں حاصل کیں جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور آفاق آفریدی نے فاٹا کی طرف سے خوب باؤلنگ کی۔ لاہور وائٹس کے کپتان عامر جمال نے 74 رنز بنائے۔
ملتان اور اسلام آباد کے درمیان مقابلہ
شوائب اکرم کرکٹ اسٹیڈیم میں ملتان نے اسلام آباد کے 215 رنز کے جواب میں 70 اوورز میں 249-7 رنز بنائے۔ عمران رفیق اور شرون سراج نے ملتان کی بیٹنگ کو سنبھالا۔ اسلام آباد کی ٹیم نے 74.3 اوورز میں 215 رنز بنائے۔
اسلام آباد کی ٹیم میں محمد حماد خان نے 50 رنز بنائے۔ ملتان کی ٹیم نے اپنے نقصان کے باوجود بہترین بیٹنگ کی اور میچ میں برتری حاصل کی۔
کراچی بلوز اور سیالکوٹ بلوز کا مقابلہ
قومی گراؤنڈ اسلام آباد میں کراچی بلوز نے سیالکوٹ بلوز کے خلاف 280 رنز بنائے۔ محمد غازی غوری نے 88 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ سیالکوٹ بلوز نے 241 رنز بنائے۔
اس میچ میں اختر محمود نے سیالکوٹ کے لیے تین وکٹیں حاصل کیں۔ کراچی بلوز کو 39 رنز کی برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ انتہائی دلچسپ رہا۔
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