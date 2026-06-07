محمد علی کا ستارہ لاس اینجلس کی ہالی ووڈ بلیوارڈ پر

محمد علی ایک عظیم باکسر تھے جنھوں نے اپنے عروج کے دور میں تاریخ کے عظیم ترین ہیوی ویٹ باکسر قرار پائے۔ وہ 1964 سے 1970 تک رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، 1974 سے 1978 تک بلاشرکتِ غیرے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، جبکہ 1978 سے 1979 تک ورلڈ باکسنگ ایسوسی اور رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے۔
جب باکسنگ چیمپیئن محمد علی نے کہا 'میرے محبوب نبی کا نام میرے نام کا حصہ ہے، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا'۔ہر سال لاکھوں سیاح فلم اور ٹیلی وژن کی عالمی راجدھانی لاس اینجلس کی مرکزی گزرگاہوں پر چلتے ہوئے ان میں نصب تفریحی دنیا کی نامور شخصیات کے ناموں سے مزین 2800 سے زائد ستاروں میں اپنی پسندیدہ شخصیت کا ستارہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر ان سینکڑوں ستاروں میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس پر آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا۔ یہ ستارہ عالمی ثقافتی علامت کی حیثیت رکھنے والے محمد علی کا ہے، جو تاریخ کے عظیم ترین ہیوی ویٹ باکسر قرار دیے جاتے ہیں۔ وہ 1964 سے 1970 تک رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، 1974 سے 1978 تک بلاشرکتِ غیرے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، جبکہ 1978 سے 1979 تک ورلڈ باکسنگ ایسوسی اور رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے۔ 1999 میں سپورٹس السٹریٹڈ نے انھیں 'صدی کا بہترین کھلاڑی' جبکہ بی بی سی نے 'صدی کی عظیم ترین کھیلوں کی شخصیت' قرار دیا۔ لیکن لاس اینجلس کی ہالی ووڈ بلیوارڈ پر واقع 'ہالی ووڈ واک آف فیم' میں صرف محمد علی کا ستارہ ہی زمین کی بجائے دیوار میں نصب ہے.
جب باکسنگ چیمپیئن محمد علی نے کہا 'میرے محبوب نبی کا نام میرے نام کا حصہ ہے، اس کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا'۔ہر سال لاکھوں سیاح فلم اور ٹیلی وژن کی عالمی راجدھانی لاس اینجلس کی مرکزی گزرگاہوں پر چلتے ہوئے ان میں نصب تفریحی دنیا کی نامور شخصیات کے ناموں سے مزین 2800 سے زائد ستاروں میں اپنی پسندیدہ شخصیت کا ستارہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر ان سینکڑوں ستاروں میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس پر آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا۔ یہ ستارہ عالمی ثقافتی علامت کی حیثیت رکھنے والے محمد علی کا ہے، جو تاریخ کے عظیم ترین ہیوی ویٹ باکسر قرار دیے جاتے ہیں۔ وہ 1964 سے 1970 تک رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، 1974 سے 1978 تک بلاشرکتِ غیرے عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن رہے، جبکہ 1978 سے 1979 تک ورلڈ باکسنگ ایسوسی اور رِنگ میگزین کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے۔ 1999 میں سپورٹس السٹریٹڈ نے انھیں 'صدی کا بہترین کھلاڑی' جبکہ بی بی سی نے 'صدی کی عظیم ترین کھیلوں کی شخصیت' قرار دیا۔ لیکن لاس اینجلس کی ہالی ووڈ بلیوارڈ پر واقع 'ہالی ووڈ واک آف فیم' میں صرف محمد علی کا ستارہ ہی زمین کی بجائے دیوار میں نصب ہے
محمد علی، باکسنگ، ہالی ووڈ بلیوارڈ، لاس اینجلس
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