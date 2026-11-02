محمد یوسف کا بابراعظم کے لیے انگلینڈ یا آسٹریلیا میں کوالیفائیڈ کوچنگ مشورہ
محمد یوسف کا کہنا ہے کہ بابراعظم کو اپنے تکنیکی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انگلینڈ یا آسٹریلیا میں سب سے ماہر کوچنگ حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی فارم بحال کر سکیں۔
لاہور: سابق کپتان محمد یوسف نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کو ان کی حالیہ کمزور کارکردگی اور تکنیکی خامیوں کے حوالے سے اہم مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ بابراعظم کو اپنی تکنیکی مسائل کو دور کرنے اور دوبارہ بہترین فارم میں واپس آنے کے لیے انگلینڈ یا آسٹریلیا جیسی مضبوط کرکٹ ممالک میں ماہر کوچنگ حاصل کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ اس وقت دیا گیا ہے جب بابراعظم کی کارکردگی میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے اور وہ ٹیم کے لیے قابل اعتماد بیٹنگ بیس بننے میں ناکام رہے ہیں۔
این او ڈی سیریز میں مایوس کن کارکردگی
حال ہی میں ختم ہونے والی این او ڈی ٹرائی سیریز جس میں پاکستان، انگلینڈ اور سری لنکا نے حصہ لیا، بابراعظم کے لیے مکمل طور پر مایوس کن ثابت ہوئی۔ اس سیریز میں پانچ میچز کھیلتے ہوئے انہوں نے صرف 118 رنز بنائے جو کہ ایک اوسط کے 23.60 اور اسٹرائیک ریٹ کے 74.21 کے ساتھ تھا۔ اس سیریز میں انہوں نے کوئی بھی نصف سنچری نہیں اسکور کی اور ان کی بیٹنگ میں بہت واضح کمی نظر آئی۔Also readالمائدہ ایل این جی ٹینکر پر حملہ: قطر سے پاکستان آنے والا جہاز متاثر
بابراعظم کی انفرادی اسکورنگ کا جائزہ لیا جائے تو یہ کافی کمزور تھا۔ انہوں نے سیریز کے مختلف میچوں میں 45، 34، 10 اور 29 رنز کی اسکورنگ کی۔ سیریز کے فائنل میچ میں سری لنکا کے خلاف انہیں صفر پر آؤٹ کیا گیا جس نے ان کی مایوسی کو مزید بڑھا دیا۔ یہ کارکردگی پاکستانی ٹیم کی مجموعی کارکردگی کے لیے بھی تشویشناک صورتحال پیدا کر رہی ہے۔
پہلے بھی دیے گئے تھے اہم مشورے
سابق کھلاڑی محمد یوسف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بابراعظم کو چاہیے کہ وہ تکمیلی کوچنگ کے ذریعے اپنی تکنیکی مسائل کو حل نہیں کر لیتے، اس دوران فرسٹ کلاس کرکٹ سے دور رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بابراعظم نے اپنے مسائل کو فوراً نہیں ٹھیک کیا تو ان کی خود اعتمادی اور کیریئر کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔
محمد یوسف نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بابراعظم کو انگلینڈ یا آسٹریلیا کے کسی اعلیٰ اکیڈمی میں بھیجا جائے جہاں وہ ماہرین سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بابراعظم اب بھی پاکستان کا بہترین بیٹر ہے اور اگر انہیں مناسب رہنمائی اور تھوڑی سی محنت کرنے دی جائے تو وہ جلد ہی اپنی بہترین فارم میں واپس آ سکتے ہیں۔
انہوں نے اس بات کا بھی احساس کراتے ہوئے کہا کہ چار سال پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کا مشورہ دیا تھا لیکن اس وقت کوئی بھی اس کی اہمیت نہیں سمجھ سکا۔ اب انہیں امید ہے کہ لوگ ان کے مشورے پر غور کریں گے اور بابراعظم کی مدد کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ مشورہ کرکٹ ناظرین اور انتظامیہ دونوں کے لیے اہم نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔
تکنیکی اصلاحات اور مستقبل کی تیاری
محمد یوسف کا یہ مشورہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ جدید کرکٹ میں تکنیکی مہارتوں کی تازہ ترین تکنیکوں سے ہم آہنگ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ اکیڈمیز دنیا بھر میں اپنے کوالیفائیڈ کوچز اور جدید فلکیات کے لیے جانی جاتی ہیں۔ بابراعظم کو ان ممالک میں کوچنگ کا سہارا لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ناکامیوں کی وجوہات کا پتہ لگا سکیں۔
آئی سی سی کی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن اور ٹیم کی کامیابی کا انحصار کپتان کی کارکردگی پر ہے۔ اگر بابراعظم اپنی بیٹنگ میں تبدیلیاں نہیں لا پاتے تو ٹیم کو بڑے ٹورنامنٹس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہذا، ان کے کوچنگ سفر کو فوری بنیادوں پر عمل میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی کرکٹ کو مستقبل میں بہتری کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔
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