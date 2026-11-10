محمدرضائی کا امریکی دعوؤں کی تردید اور ہرمز پر سخت موقف
ایران کے سیکریٹری ایس این ایس سی محسن رضائی نے امریکا کے قطر میں مذاکرات کے دعووں کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران ابھی تک امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔
ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ( ایس این ایس سی) کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضائی نے تازہ ترین افواہوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے جانب سے پھیلائے جا رہے بیانات حقیقت سے بالکل عاری ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی حکام کا واحد مقصد عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم کرنا اور اپنے ملک پر لگے اقتصادی دباؤ کو ختم کرنا ہے۔
امریکی دعوؤں کی سخت تردید
میجر جنرل محسن رضائی نے مقامی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکا قطر میں مذاکرات کے بارے میں جو دعویٰ کر رہا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بیانات صرف اس لیے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی لانے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے اس عمل کو ایک سفارتی حربہ قرار دیا جس کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
سات شرائط اور امریکی ردعمل
ایرانی سیکیورٹی سربراہ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے اپنا دوٹوک مؤقف دہرایا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ تہران نے امریکہ کو سات مخصوص شرائط پیش کر دی ہیں جو ایرانی قوم کے ناقابل تردید حقوق ہیں۔ میجر جنرل محسن رضائی نے سوال اٹھایا کہ واشنگٹن نے ان شرائط کا کیا ردعمل دیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی باقاعدہ جواب سامنے نہیں آیا ہے۔
مذاکرات کی افواہوں کی نفی
میجر جنرل محسن رضائی نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات کی طے شدہ خبروں کو بھی بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس وقت ایران امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات یا بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا رپورٹس میں سفارتی بریک تھرو کا تاثر دینا غلط فہمی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔
سیاسی اور معاشی اثرات
ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ کشیدگی میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ سات شرائط کا متعارف کروانا ایران کی جانب سے ایک مضبوط سیاسی اشارہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہونا متوقع ہے۔
مستقبل کے امکانات
اب تک کی جانے والی کارروائیوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران اپنی پوزیشن پر قائم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگرچہ امریکہ مختلف ذرائع سے مذاکرات کی امید ظاہر کر رہا ہے لیکن ایران کی جانب سے واضح کردہ شرائط کا اطلاق ہی مستقبل کا تعین کرے گا۔ فی الحال دونوں ممالک کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ بحال نہیں ہوا ہے۔
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