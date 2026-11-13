محمد صلاح نے مصر کا ریکارڈ توڑا اور ملوی کو ہرایا، افریقہ نیشنز کپ کوالیفائیئر میں بڑی کامیابیاں
محمد صلاح نے مصر کے لیے تاریخ کے سب سے زیادہ گول اسکور کرنے والے کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا۔ مصر نے ملاوی کو 5-0 سے ہرایا۔ المغرب نے نیجر کو شکست دی۔ نائیجیریا نے تنزانیہ کو ہرایا۔ ٹیونیشیا کو لیبیا کے ہاتھوں شکست ہوئی۔
مصر نے ملاوی کو چھ میچز میں آٹھ گولز کے فرق سے ہرا کر افریقہ کے نیشنز کپ کے کوالیفائیئر مقابلے میں نمایاں فتح حاصل کی ہے۔ محمد صلاح نے گول کیپسٹن کی قیادت میں دو گول سکور کر کے اپنی ملک کے لیے تمام اوقات کا ریکارڈ توڑ دیا اور اب وہ مصر کے تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کل سب سات گول کیے ہیں۔ چالیس سالہ صلاح نے قاہرہ میں آخری لمحات میں ہسام حسن کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے چالیسویں منٹ میں دور کے کونے سے ہیڈر مار کر اور ایڈیڈ ٹائم میں پینلٹی شاٹ سے گول سکور کر یہ سنگ میل طے کیا۔ مصر کے نئے کوچ علی مہر نے اپنے پہلے میچ میں ہی شاندار آغاز کیا جس میں ناصر مہر ، عمر مروش اور محمد ہنی نے گول کر کے آدھے وقت تک تین صفر کی برتری حاصل کر لی۔ گروپ بی میں مصر سات پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ المغرب نے نیجر کو پانچ ایک کے اسکور سے شکست دے کر اپنی فتح کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اشرف حکیمی نے بریس کیا جو آئندہ ماہ افریقی فٹ بالر آف دی ایئر کے لیے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ نائیجیریا نے تنزانیہ کو تین ایک سے ہرا کر اپنی مہم کو درست رخ پر واپس لایا۔ تولو ااروکاڈارو نے بینچ سے آنے کے بعد دو گول کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔ ٹیونیشیا کو لیبیا کے ہاتھوں دو صفر سے شکست ہوئی ہے جو ٹیونیشیا کے لیے تشویشناک صورت حال ہے۔ کیٹین نے جنوبی افریقہ کے خلاف آخری گول کر کے ڈرا حاصل کیا۔ یہ مقابلے افریقہ کے نیشنز کپ 2027 کے لیے اہمیت رکھتے ہیں جہاں تنزانیہ، کیٹین اور یوگنڈا کوہوسٹس کے طور پر خودکار کوالیفیکیشن حاصل ہے۔ نائیجیریا، گنی بساؤ اور میگڈاسکار کے درمیان صرف ایک جگہ کے لیے مقابلہ ہوگا۔ نائیجیریا نے دو ماہ قبل گنی بساؤ کے ہاتھوں تین صفر سے شکست کھائی تھی لیکن اب ان کے لیے کوالیفیکیشن کے راستے کھل گئے ہیں۔ ٹیونیشیا کی موجودہ کارکردگی ان کی ریکارڈ کو خطرے میں ڈال دیتی ہے جو 1994 سے ہر ٹورنامنٹ میں پہنچے ہیں۔ لیبیا کی فتح نے انہیں پوائنٹس ٹیبل پر آگے بڑھایا ہے۔ جنوبی افریقہ اور کیٹین کے درمیان مقابلے میں دونوں ممالک کے کوچز شامل تھے۔ پیتسو موسیمینے جنوبی افریقہ کو کوچنگ دیتے ہیں جبکہ بنی میکارتھی کیٹین کی قیادت کرتے ہیں۔ آخری منٹ میں ریان اوگرام کے گول نے میچ کو ڈرا کر دیا۔.
مصر نے ملاوی کو چھ میچز میں آٹھ گولز کے فرق سے ہرا کر افریقہ کے نیشنز کپ کے کوالیفائیئر مقابلے میں نمایاں فتح حاصل کی ہے۔ محمد صلاح نے گول کیپسٹن کی قیادت میں دو گول سکور کر کے اپنی ملک کے لیے تمام اوقات کا ریکارڈ توڑ دیا اور اب وہ مصر کے تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کل سب سات گول کیے ہیں۔ چالیس سالہ صلاح نے قاہرہ میں آخری لمحات میں ہسام حسن کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے چالیسویں منٹ میں دور کے کونے سے ہیڈر مار کر اور ایڈیڈ ٹائم میں پینلٹی شاٹ سے گول سکور کر یہ سنگ میل طے کیا۔ مصر کے نئے کوچ علی مہر نے اپنے پہلے میچ میں ہی شاندار آغاز کیا جس میں ناصر مہر، عمر مروش اور محمد ہنی نے گول کر کے آدھے وقت تک تین صفر کی برتری حاصل کر لی۔ گروپ بی میں مصر سات پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ المغرب نے نیجر کو پانچ ایک کے اسکور سے شکست دے کر اپنی فتح کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اشرف حکیمی نے بریس کیا جو آئندہ ماہ افریقی فٹ بالر آف دی ایئر کے لیے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ نائیجیریا نے تنزانیہ کو تین ایک سے ہرا کر اپنی مہم کو درست رخ پر واپس لایا۔ تولو ااروکاڈارو نے بینچ سے آنے کے بعد دو گول کر کے فتح کی بنیاد رکھی۔ ٹیونیشیا کو لیبیا کے ہاتھوں دو صفر سے شکست ہوئی ہے جو ٹیونیشیا کے لیے تشویشناک صورت حال ہے۔ کیٹین نے جنوبی افریقہ کے خلاف آخری گول کر کے ڈرا حاصل کیا۔ یہ مقابلے افریقہ کے نیشنز کپ 2027 کے لیے اہمیت رکھتے ہیں جہاں تنزانیہ، کیٹین اور یوگنڈا کوہوسٹس کے طور پر خودکار کوالیفیکیشن حاصل ہے۔ نائیجیریا، گنی بساؤ اور میگڈاسکار کے درمیان صرف ایک جگہ کے لیے مقابلہ ہوگا۔ نائیجیریا نے دو ماہ قبل گنی بساؤ کے ہاتھوں تین صفر سے شکست کھائی تھی لیکن اب ان کے لیے کوالیفیکیشن کے راستے کھل گئے ہیں۔ ٹیونیشیا کی موجودہ کارکردگی ان کی ریکارڈ کو خطرے میں ڈال دیتی ہے جو 1994 سے ہر ٹورنامنٹ میں پہنچے ہیں۔ لیبیا کی فتح نے انہیں پوائنٹس ٹیبل پر آگے بڑھایا ہے۔ جنوبی افریقہ اور کیٹین کے درمیان مقابلے میں دونوں ممالک کے کوچز شامل تھے۔ پیتسو موسیمینے جنوبی افریقہ کو کوچنگ دیتے ہیں جبکہ بنی میکارتھی کیٹین کی قیادت کرتے ہیں۔ آخری منٹ میں ریان اوگرام کے گول نے میچ کو ڈرا کر دیا۔
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