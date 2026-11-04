محمد اکرم خان پانیزئی کو ایف آئی اے کے متعدد طلبی نوٹس جاری
ایف آئی اے نے مولانا فضل الرحمان کے مبینہ مالی معاون محمد اکرم خان پانیزئی کو 2 نومبر اور 4 نومبر کو انکوائری میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مولانا فضل الرحمان کے مبینہ مالی معاون محمد اکرم خان پانیزئی کو متعدد طلبی نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ یہ نوٹس ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد کے تحت جاری کیے گئے ہیں، جہاں محمد اکرم خان پانیزئی کے خلاف انکوائری شروع کی گئی ہے۔ ادارے نے انہیں متعلقہ دستاویزات اور شواہد کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔
ایف آئی اے کی جانب سے پہلی طلبی کے بعد دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا، جس میں محمد اکرم خان پانیزئی کو 4 نومبر کو انکوائری میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ اس سے پہلے کے نوٹس میں 2 نومبر کی تاریخ دی گئی تھی۔ دوسرا نوٹس سابقہ نوٹس کے تسلسل میں جاری ہوا ہے، جس کا مقصد انکوائری کے عمل کو آگے بڑھانا بتایا گیا ہے۔Also readامریکہ میں پہلی مرتبہ مسلمان سینیٹر منتخب، عبدل السید نے تاریخ رقم کی
ایف آئی اے انکوائری اور طلبی نوٹس کی تفصیلات
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد نے محمد اکرم خان پانیزئی کے حوالے سے انکوائری شروع کرنے کے بعد نوٹس جاری کیے۔ نوٹس میں متعین تاریخوں پر ادارے کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان تاریخوں میں 2 نومبر اور 4 نومبر شامل ہیں۔
دوسرے نوٹس کا مقصد یہ ہے کہ محمد اکرم خان پانیزئی انکوائری میں اپنا موقف باضابطہ طور پر پیش کریں۔ یہ طریقہ کار ایف آئی اے کے معمول کے انکوائری عمل کا حصہ ہے، جس میں متعلقہ فرد سے بیان اور ریکارڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ ادارے کی جانب سے مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئیں۔
دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد کا مطالبہ
ایف آئی اے نے محمد اکرم خان پانیزئی سے متعلقہ دستاویزی اور ڈیجیٹل شواہد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ انکوائری کے دائرہ کار میں شامل ریکارڈ کی جانچ کے لیے کیا گیا ہے۔ نوٹس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد اکرم خان پانیزئی کو اپنا مؤقف ثبوتوں کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔
مبینہ مالی معاونت کے الزام کے تناظر میں یہ شواہد انکوائری کا بنیادی حصہ ہیں۔ تاہم ابھی تک ان الزامات کی تصدیق عدالت یا کسی فورم پر نہیں ہوئی۔ محمد اکرم خان پانیزئی کو مبینہ معاون کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور تمام معاملات ایف آئی اے کی انکوائری کے نتیجے سے مشروط ہیں۔
عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کا انتباہ
ایف آئی اے نے محمد اکرم خان پانیزئی کو خبردار کیا ہے کہ مقررہ تاریخ پر حاضر نہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسرے نوٹس میں یہ انتباہ واضح طور پر درج ہے۔ اس انتباہ کے بعد محمد اکرم خان پانیزئی کے پاس 4 نومبر کو انکوائری میں پیش ہونے کا آخری موقع ہے۔
ادارے کے اس اقدام سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انکوائری کا عمل مقررہ تاریخوں کے مطابق آگے بڑھے گا۔ محمد اکرم خان پانیزئی کی جانب سے نوٹسز کے جواب یا حاضری کے بارے میں کوئی تازہ بیان سامنے نہیں آیا۔ آئندہ پیش رفت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ 4 نومبر کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں۔
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