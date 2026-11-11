محمد غازی غوری کا سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ میں کامیابی کا یقین
پاکستان کے وکٹ کیپر محمد غازی غوری نے سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں مضبوط واپسی کی امید ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیم مثبت نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
پاکستان کے وکٹ کیپر محمد غازی غوری نے سری لنکا کے خلاف جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں مضبوط واپسی کی امید ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دو دن کے باقی کھیل میں ٹیم مثبت نتائج حاصل کر سکتی ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے غوری نے واضح کیا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں سخت محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیم تیسرے دن اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غوری نے امید ظاہر کی کہ ٹیم باقی دو دنوں میں مزید ترقی کر سکے گی۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
میچ کی موجودہ صورتحال اور حکمت عملی
سری لنکا نے تیسرے دن کے اختتام پر چار وکٹوں کے نقصان پر 404 رنز بنائے۔ اس اسکور نے پاکستان کی ٹیم کو کافی دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ راولپنڈی میں جاری اس اہم میچ میں ہر ٹیم مزید کامیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
محمد غازی غوری نے کہا کہ چوتھے دن وہ سری لنکا کی وکٹیں جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ٹیم کو مزید مضبوط پوزیشن میں لانے کا ہے۔ غوری نے نئی گیند کے خلاف بیٹنگ کرنے کے دوران احتیاط کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
ان کا ماننا ہے کہ جب بلے باز کھڑے ہو جاتے ہیں تو رنز بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹیم نے حریف بلے بازوں کو آؤٹ کرنے کی حکمت عملی پر توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے۔
ٹیم کے ارکان کا اعتماد اور مستقبل کی تیاری
پاکستان کرکٹ ٹیم کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ باقی کھیل میں میچ کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ ٹیم کے کوچز اور کھلاڑی مسلسل حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔
محمد غازی غوری کا کہنا ہے کہ یہ میچ پاکستانی کرکٹ کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم مثبت نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ حریف ٹیم کے خلاف سخت مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
شاہد آفریدی اور دیگر اہم شخصیات کی نظریں
پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں شاہد آفریدی جیسے افسانوی کھلاڑیوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں۔ غوری کا کہنا ہے کہ وہ ان بڑے کھلاڑیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں تجربات کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ غوری نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے تجربے کا فائدہ اٹھا کر ٹیم کو رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نئے کھلاڑیوں کو بھی مواقع دیے جانے چاہئیں۔
کرکٹ کے مستقبل اور ٹیم کی کارکردگی
پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ماضی میں بھی مختلف ادوار میں دیکھی گئی ہے۔ غوری کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹیم میں صلاحیتوں کا خزانہ موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ٹیم عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیم کو ایک دوسرے کا بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ غوری نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ٹیم کی کامیابی کے لیے مکھر تیار ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ محنت کا فائدہ ضرور ملے گا۔
راولپنڈی میں جاری اس میچ کا نتیجہ کرکٹ پسندوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ محمد غازی غوری کی کوششیں ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔
یہ میچ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی کرکٹ میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ غوری کا کہنا ہے کہ وہ حریف ٹیم کے خلاف سخت مقابلہ دیں گے۔ انہوں نے مداحوں سے بھی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports