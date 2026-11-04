محمود خان اچکزئی کا مولانا فضل الرحمان سے اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس پر مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کا اعلان کیا ہے۔
قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے بدھ کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن رہنما جمیعت علمائے اسلام (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر چکے ہیں۔ رابطے کا مقصد پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اتحاد تشکیل دینے پر بات چیت کرنا ہے۔
محمود خان اچکزئی کے مطابق مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اسی دوران علامہ ناصر عباس نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف جاری مہم کی مذمت کی۔Also readلیبیا دار الافتا نے نائیکی کی مصنوعات پر شرکیہ علامت کا فتویٰ جاری کیا
آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کمیٹی اور اتحاد کا منصوبہ
اپوزیشن رہنماؤں نے تجویز کردہ آل پارٹیز کانفرنس کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کمیٹی میں عامر ڈوگر، کامران مرتضیٰ، سلمان اکرم راجہ اور مصطفیٰ کھوکھر شامل ہیں۔
آل پارٹیز کانفرنس سے مراد تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا ایسا اجلاس ہے جس میں مشترکہ مسائل پر مشاورت کی جاتی ہے۔ اپوزیشن کے مطابق یہ کمیٹی اسی تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے بنائی گئی ہے، تاہم اس کے کام کی تفصیلات رپورٹ میں درج نہیں۔
محمود خان اچکزئی کے بیان کے مطابق اتحاد کا بنیادی مقصد پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس مقصد کے لیے مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں اور اسی بنیاد پر ملاقات کی تیاری کی جا رہی ہے۔
اپوزیشن کے الزامات اور سیاسی مؤقف
اپوزیشن رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کو غیر آئینی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ سیاسی نظام شروع ہی سے خامیوں کا شکار رہا ہے۔
اپوزیشن رہنماؤں نے حکومت پر انتخابات چرانے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی کو کمزور کر رہی ہے۔
خیبر پختونخوا کی صورتحال پر بھی اپوزیشن نے سخت مؤقف اختیار کیا ہے۔ ان کے مطابق صوبے میں ایمرجنسی اقدامات کا نفاذ عوامی مینڈیٹ کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔
ملاقات، کانفرنس اور آئندہ کے مراحل
رپورٹ کے مطابق اپوزیشن کا اگلا قدم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مجوزہ ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں اتحاد اور آل پارٹیز کانفرنس دونوں موضوعات زیر بحث آئیں گے۔
تاہم رپورٹ میں اس ملاقات یا مجوزہ آل پارٹیز کانفرنس کی کوئی تاریخ یا وقت درج نہیں کیا گیا۔ اس لیے فی الحال یہ واضح نہیں کہ کانفرنس کب منعقد ہوگی۔
عوام کے لیے اس پیش رفت کی اہمیت انتخابات، عدلیہ کی آزادی اور خیبر پختونخوا کے حالات سے جڑے ان الزامات میں ہے جو اپوزیشن نے اٹھائے ہیں۔ ان معاملات پر اپوزیشن کا مؤقف آنے والے دنوں میں سیاسی مشاورت کی سمت متعین کرے گا۔
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