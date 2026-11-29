محمود خان اچکزئی نے شہباز شریف سے مذاکرات کا دائرہ کار محدود کیا
قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سے بات چیت صرف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری تک محدود ہے، کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ کرکے سابق وزیراعظم عمران خان کو رہا کرانے کی حکمت عملی کے حامی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہی کہ پی ٹی آئی کے اندر موجود ایک طبقہ چاہتا ہے کہ حالات کس طرح بھی ہوں، صرف عمران خان کو باہر نکالنا ہی ترجیحی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
مذاکرات کا دائرہ کار اور الیکشن کمیشن
محمود خان اچکزئی نے بتایا کہ شہباز شریف کے ساتھ ان کی مجوزہ بات چیت کا دائرہ کار صرف الیکشن کمیشن اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری تک محدود تھا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ وضاحت کی کہ سیاسی معاملات میں کسی بھی وسیع تر سمجھوتے سے گریز کیا جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ موجودہ وقت میں صرف انتخابی اداروں کو مستحکم کرنا ہی ممکنہ طریقہ کار ہے۔Also readSpain: Sanchez Fights Right-Wing Tide at Crossroads
حکومتی کارروائیوں پر سخت تنقید
قائد حزب اختلاف نے موجودہ وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت طاقت اور دولت کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوئی ہے۔ انہوں نے ڈی چوک کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ حکومت بچوں کو ڈائریکٹ گولیاں کیوں ماراتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے کیا غلطی کی جس پر اس طرح کا ردعمل ظاہر کیا گیا۔
خوابجہ سعد رفیق اور سیاسی مستقبل
اس سلسلے میں خواجہ سعد رفیق کی جانب سے نئی سیاسی جماعت بنانے کی خبروں کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سول سوسائٹی تحریک تشکیل دینے پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہ اقدام سیاسی خلا کو پر کرنے کے بجائے شہری حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
لندن فیصلہ اور سیاسی یکجہتی
محمود خان اچکزئی نے لندن کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے ملک چلانے کے طریقہ کار سے متفق ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عوام ناراض ہوں گے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر ملک کے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔
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