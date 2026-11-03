محکمہ موسمیات: قمبر شہداد کوٹ اور دادو میں ہلکی بارش کا امکان
محکمہ موسمیات نے قمبر شہداد کوٹ اور دادو کے مغربی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری تک بڑھنے کا خدشہ ہے، عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ جدید ترین پیش گوئی کے مطابق پاکستان کے مغربی علاقوں میں مندرجہ ذیل سلسلے کے تحت موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج سے مغربی علاقوں پر مغربی ہواؤں کے ایک کمزور سلسلے کے اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ اسی سسٹم کے تحت کل قمبر شہداد کوٹ اور دادو اضلاع کے مغربی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان بتایا گیا ہے۔
مغربی ہوائیں اور علاقائی اثرات
محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر کی پیش گوئی کے مطابق صوبے کے بالائی اور وسطی اضلاع میں موسم خشک رہنے کے ساتھ رات خنک رہنے کا اندازہ ہے۔ جنوبی اضلاع میں موسم نسبتا گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، جس میں ہلکی بارش کا عمل شامل ہے۔Also readپیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 35، 35 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ - ایکسپریس اردو
یہ پیش گوئی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ مغربی ہوائوں کا سلسلہ ملک کے مختلف خطوں پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہے۔ محکمہ کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق، یہ ہوائیں عوام کے لیے نئی چیلنجز بھی کھڑی کر سکتی ہیں خاص طور پر درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ کی صورت میں۔
کراچی میں تین روزہ موسم کی تفصیلات
کراچی ڈویژن کے لیے اگلے تین دنوں کے موسم کی پیش گوئی بھی جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق منگل سے جمعرات کے درمیان کراچی کا موسم دن بھر خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران درجہ حرارت میں نمایاں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے جس کا اثر شہری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔
کراچی میں کم سے کم پارہ 21 تا 23 اور زیادہ سے زیادہ 33 تا 35 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جو کہ شہریوں کے لیے سانس لینے میں کشمکش کا سبب بن سکتا ہے۔ شہر میں پہلے پہر شمال، شمال مغربی اور دوسرے پہر مغرب، جنوب مغربی سمت کی ہوائیں چل سکتی ہیں، جو کہ موسم کی شدت کو بڑھا سکتی ہیں۔
صحت کے تحفظ اور عوامی ہدایات
دن اور رات کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق کی وجہ سے انسانوں اور مویشیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، جس پر محکمہ موسمیات نے خاص توجہ دینی کی ضرورت بتائی ہے۔ عوام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے مویشیوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں تاکہ کسی قسم کی بیماری سے بچا جا سکے۔
یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ موسم کی تبدیلیاں صرف زراعت یا نقل و حمل تک محدود نہیں ہیں بلکہ یہ براہ راست عوام کی صحت اور معیشت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ محکمہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عملدرآمد کرنا عوام کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ موسم کی شدید گرمی اور سردی کے اثرات کو کم از کم کیا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy