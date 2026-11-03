محکم پولیس کے دو اہلکار شہید، پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر فائرنگ
مہمند ڈسٹرکٹ میں پولیس اہلکاروں پر حملے میں دو اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گئے، وزیر داخلہ نے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
مہمند ڈسٹرکٹ کی پندالی تحصیل کے ڈگ تمّ زئی علاقے میں جمعہ کے دن نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ہو گئے اور ایک دوسرا اہلکار زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب ان اہلکاروں کو پولیو ویکسینیشن مہم کے دوران سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔
پولیس ذرائع نے تصدیق کی کہ حملہ ہاشم کور پولیس چیک پوسٹ کے قریب واقع ہوا جہاں اہلکار اپنی سیکیورٹی ڈیوٹی کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ واقعے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی شناخت زہور اور عربی کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ زخمی اہلکار کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔Also readمانچسٹر: شوہر نے بیوی کو نشہ دے کر 9 مردوں کے حوالے کیا، 20 سال قید کی سزا
حملے کی تفصیلات اور فوری اقدامات
پولیس حکام کے مطابق اس دہشت گردانہ کارروائی کے فوراً بعد متعلقہ علاقے میں سخت سیکیورٹی کورڈن قائم کر دیا گیا ہے تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ ذرائع نے بتایا کہ حملہ آور نے اچانک فائرنگ کر کے موقع واردات سے فرار ہو گئے ہیں اور ابھی تک کسی مشکوک شخص کی گرفتاری کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
وفاقی اور صوبائی قیادت کی مذمت
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس اہلکاروں پر حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور عہد کیا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی جو اس بدترین حملے میں ملوث تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی اس واقعے کی پربہت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی بہادری سے عاری حرکات قوم کا دہشت گردی کے خلاف عزم نہیں کمزور کر سکتیں۔ انہوں نے امن پسند عوام اور سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دینے پر زور دیا ہے۔
عوامی اثرات اور آئندہ کی حکمت عملی
اس حملے کے بعد علاقے میں عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور پولیو ویکسینیشن مہم کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت اور پولیس کے باہمی تعاون سے اب تک کے تمام انتظامات کو جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔
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