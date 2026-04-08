محکمہ موسمیات کی پیش گوئی: کل تک ملک بھر میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایف سی کا امدادی کام

محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ خیبر پختونخواہ میں ایف سی سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں کمی اور ہوا میں نمی کا تناسب 85 فیصد ریکارڈ۔
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ بارش کا سلسلہ کل تک ملک بھر میں فعال رہے گا۔ 24نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، حالیہ بارش وں کی وجہ سے ملک بھر میں درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے۔\ اسلام آباد میں حالیہ بارش وں نے پاکستان کے دارالحکومت کے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے دن کے وقت گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ صبح کا درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شہر میں 85 فیصد کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، ہوا میں نمی کا
تناسب 85 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخواہ میں شدید بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی مچی، خاص طور پر باجوڑ اور چترال میں، جہاں سڑکیں، پل اور گھروں کو نقصان پہنچا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ مسلسل اور شدید بارشوں نے مقامی برادریوں کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر دی ہیں، جس سے بہت سے رہائشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں، فرنٹیئر کور خیبر پختونخواہ شمالی کے اہلکار فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ انہوں نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر بحفاظت نکالا اور ضروری اشیاء فراہم کیں، جن میں خوراک، صاف پینے کا پانی اور دیگر ضروریات شامل تھیں۔ رہائشیوں نے اس مشکل وقت میں ایف سی اہلکاروں کی جانب سے دکھائی جانے والی فوری کارروائی اور لگن کو سراہا۔ ان کوششوں نے ایک بار پھر ظاہر کیا کہ سیکیورٹی فورسز نہ صرف ملک کا دفاع کرنے بلکہ ہنگامی حالات میں اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود میں مدد اور ان کی حفاظت کے لیے بھی پرعزم ہیں۔\تفصیلات کے مطابق، شدید بارشوں نے باجوڑ اور چترال کے علاقوں کو بری طرح متاثر کیا، جہاں سیلاب سے سڑکیں، پل اور مکانات تباہ ہو گئے۔ ایف سی اہلکاروں نے ریسکیو آپریشنز میں تیزی دکھائی اور متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ خوراک، پانی اور طبی امداد کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا۔ شہریوں نے ایف سی کی جانب سے کی جانے والی بروقت امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، بارشوں کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا، جس سے ملک کے مختلف حصوں میں موسم مزید خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں، بارش کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے۔ فضائی آلودگی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، جس سے شہریوں کو صاف اور صحت مند ماحول میسر آیا ہے۔ مجموعی طور پر، حالیہ بارشوں نے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔\ہمایوں سعید نے نادیہ خان کے طنز کا مزاحیہ جواب دے کر شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور خبر کے مطابق، اسلام آباد میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ تاہم، اس واقعے سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہیں
United States Latest News, United States Headlines
