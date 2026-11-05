محکمہ موسمیات نے نومبر 2026 کے لیے موسمیاتی پیشین گوئی جاری کر دی
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے شمالی حصوں میں نومبر 2026 میں نارمل یا اس سے زیادہ بارش متوقع ہے جبکہ درجہ حرارت عام سطح سے اوپر رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے نومبر 2026 کے لیے ملک بھر میں موسم کی توقعات ظاہر کی ہیں، جس کے مطابق شمالی خطوں میں نارمل یا اس سے زیادہ بارش کا امکان ہے۔ یہ پیشین گوئی ملک کے مختلف علاقوں میں موسم اور بارش وں کی صورتحال کو واضح کرتی ہے۔
نومبر میں بارشوں کی متوقع صورتحال
محکمہ موسمیات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق، نومبر 2026 کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں نارمل یا نارمل سے زیادہ بارش متوقع ہے۔ اس پیشین گوئی کے تحت شمالی علاقہ جات میں نارمل سے زائد بارش کا امکان سب سے زیادہ ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمالی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی اسی طرح کی بارشوں کی توقع ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
جبکہ ملک کے جنوبی علاقوں کی بات کی جائے تو صورتحال قدرے مختلف ہے۔ وسطی پنجاب اور بلوچستان کے زیادہ تر حصوں میں بارش نارمل رہنے کا امکان ہے، تاہم جنوبی بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں نارمل سے کم بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
درجہ حرارت میں اضافے کا اندیشہ
محکمہ موسمیات نے نومبر 2026 کے لیے درجہ حرارت کے حوالے سے بھی اہم پیشین گوئی کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں درجہ حرارت عام سطح سے اوپر رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت نارمل سے زیادہ رہنے کا اندیشہ ہے۔
خاص طور پر گلگت بلتستان کے مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت کے نارمل سے زیادہ رہنے کا امکان سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ شمالی بلوچستان اور سندھ کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت نارمل سے اوپر رہنے کی توقع ہے، جس سے مقامی رہائشیوں کو موسم کی نئی صورتحال کے مطابق تیاری کرنی چاہیے۔
علاقائی تقسیم اور موسمی اثرات
موسمیاتی پیشین گوئی کی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی خطوں، یعنی گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور شمالی خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ شمالی خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں نارمل سے زیادہ بارش کا امکان ہے، جبکہ وسطی پنجاب اور بلوچستان میں بارشیں نارمل سطح پر رہیں گی۔
جنوبی بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ حصوں میں نارمل سے کم بارش متوقع ہے۔ اس کے برعکس، شمالی علاقہ جات، یعنی گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت نارمل سے اوپر رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے مشرقی علاقوں، شمالی بلوچستان اور سندھ کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں میں بھی درجہ حرارت نارمل سے زیادہ رہنے کا اندیشہ ہے، جو مقامی آب و ہوا پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔
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