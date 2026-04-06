محکمہ تعلیم کا بڑا اقدام: میٹرک امتحانات میں بدعنوانی پر 17 اساتذہ معطل

خیبر پختونخواہ کے محکمہ تعلیم نے میٹرک امتحانات میں مبینہ طور پر سوالیہ پرچے لیک کرنے کے الزام میں 17 اساتذہ کو 120 دن کے لیے معطل کر دیا۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اور طلباء کے مستقبل کو ہرگز خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔
خیبر پختونخواہ کے محکمہ تعلیم نے جاری میٹرک امتحانات کے دوران متعدد معروضی سوالات (ایم سی کیوز) لیک کرنے کے الزامات پر مختلف امتحان گاہوں سے 17 اساتذہ کو 120 دن کے لیے معطل کر دیا ہے، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیر کو اطلاع دی۔ پشاور تعلیم ی بورڈ کے چیئرمین کے مطابق، یہ کارروائی خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے امتحانی نظام میں مکمل شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کے مطابق کی گئی ہے۔ بورڈ نے امتحانات کی حرمت کے تحفظ کے لیے فوری
اور مؤثر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ پشاور اور چارسدہ میں بطور نگران یا سپروائزری عملہ خدمات انجام دینے والے 17 اساتذہ کو ابتدائی الزامات کی بنیاد پر معطل کر دیا گیا ہے۔ معطل اساتذہ کے خلاف باضابطہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ اگر وہ قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف مزید سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی، جس میں ملازمت سے برخاستگی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بورڈ کے عہدیداروں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی حالت میں طلباء کے مستقبل کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 'امتحانی عمل میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا بدانتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا،' انہوں نے کہا۔ جاری میٹرک امتحانات کے دوران نقل اور پرچہ لیک ہونے سے روکنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جب کہ بورڈ طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اور آرام دہ ماحول فراہم کرنے پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ چیئرمین نے واضح کیا کہ امتحانات میں شفافیت کو یقینی بنانے کی کوششیں بغیر کسی امتیاز کے جاری رہیں گی۔ اس اقدام کو والدین اور ماہرین تعلیم نے بڑے پیمانے پر سراہا ہے جنہوں نے صوبے میں عوامی امتحانات کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا طویل عرصے سے مطالبہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا یہ اقدام طلباء کے روشن مستقبل کو یقینی بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ امتحانات میں شفافیت اور دیانتداری کو یقینی بنانے سے نہ صرف طلباء کا اعتماد بحال ہوتا ہے بلکہ تعلیم کے شعبے میں بہتری کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ اساتذہ کو معطل کرنے کا فیصلہ ایک واضح پیغام ہے کہ کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بورڈ کی جانب سے اٹھائے جانے والے یہ اقدامات قابل ستائش ہیں اور ان سے امتحانی نظام میں بہتری آئے گی۔\اس کے علاوہ، بورڈ نے طلباء کے لیے بہتر سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان میں امتحانی مراکز میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا، بیٹھنے کے مناسب انتظامات کرنا، اور پانی اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی شامل ہے۔ بورڈ اس بات کو بھی یقینی بنا رہا ہے کہ امتحانی عملہ طلباء کے ساتھ دوستانہ اور مددگار رویہ اختیار کرے۔ اس کے علاوہ، بورڈ نے امتحانات کے دوران نقل کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اور نقل کے امکان کو کم کرنے کے لیے دیگر احتیاطی تدابیر شامل ہیں۔ بورڈ کا مقصد طلباء کو ایک منصفانہ اور مسابقتی ماحول فراہم کرنا ہے جہاں وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے علم اور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ، بورڈ نے امتحانی نظام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف سطحوں پر نگرانی کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ اس میں امتحانی مراکز میں اچانک دورے کرنا اور امتحانی عملے کی کارکردگی کا جائزہ لینا شامل ہے۔ بورڈ انکوائری کے نتائج کی روشنی میں مزید اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ امتحانی نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ بورڈ کا یہ عزم طلباء اور والدین کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے اور اس سے تعلیم کے شعبے میں بہتری کی امید ہے۔\اس سارے معاملے میں والدین اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو امتحانات کے لیے بھرپور تیاری کرنے میں مدد کریں اور انہیں نقل یا کسی بھی غیر اخلاقی حرکت سے دور رکھیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ امتحانات کو منصفانہ اور شفاف بنانے میں بورڈ کا ساتھ دیں اور طلباء کی حوصلہ افزائی کریں۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے تعلیم کا معیار بہتر ہو گا اور طلباء کا اعتماد بحال ہو گا۔ اس اقدام سے خیبر پختونخواہ میں امتحانی نظام میں ایک نئی تبدیلی آئے گی۔ یہ ایک مثبت اقدام ہے جو طلباء کے مستقبل کے لیے اہم ہے۔ امتحانات میں شفافیت کو یقینی بنانے سے طلباء کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا اور وہ مستقبل میں ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اس کے علاوہ، اس اقدام سے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت بڑھے گی اور لوگ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے، تمام فریقین کو چاہیے کہ وہ اس اقدام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ طلباء ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ یہ اقدامات ایک روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم ہیں۔ یہ طلباء، والدین اور اساتذہ سب کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ مل کر کام کریں اور تعلیم کے شعبے میں بہتری لائیں۔ امید ہے کہ یہ اقدامات خیبر پختونخواہ میں تعلیم کے معیار کو بلند کریں گے اور طلباء کو ایک بہتر مستقبل فراہم کریں گے
