مدارس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو بھرپور مزاحمت کریں گے: مولانا عبدالغفور حیدری

جمعیت علمائے اسلام ( جے یو آئی ) کے مرکزی سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے ملک بھر میں دینی مدارس کے تحفظ کے لیے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی علاقے میں مدارس کے خلاف کوئی بھی اقدام اٹھایا گیا تو جے یو آئی سیسہ پلائی دیوار بن کر ان کی حفاظت کرے گی اور ہر ممکنہ محاذ پر بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ انہوں نے بلوچستان حکومت کی جانب سے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مبینہ رویے پر شدید ردعمل ظاہر کیا اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دیا۔ مولانا حیدری نے واضح طور پر کہا کہ مدارس کو بند کرنے یا ان پر دباؤ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی اور جمعیت علمائے اسلام ہر قیمت پر دینی مدارس کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ دینی مدارس ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہیں اور اگر کوئی اس ریڈ لائن کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے سخت اور فیصلہ کن ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ماضی میں مدارس کے خلاف کی گئی سازشوں کو ناکام بنانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ بھی کسی کو بھی ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت اور انتظامیہ جان بوجھ کر غلط بیانی کے ذریعے کام لے رہی ہے اور صوبائی و ضلعی انتظامیہ کو خبردار کیا کہ وہ ریاست کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیلنے سے باز رہیں، ورنہ حالات کی تمام تر ذمہ داری ان پر عائد ہوگی۔ مولانا حیدری نے کہا کہ مدارس کیخلاف کوئی بھی منفی قدم ملک میں مزید انتشار پیدا کرسکتا ہے اور اس سے ملک کی ترقی اور استحکام میں رکاوٹیں حائل ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ مدارس ملک میں دینی تعلیم کے فروغ اور اخلاقی اقدار کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے وزیراعظم کی ایرانی وزیر خارجہ کی روانگی کے بعد صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ اور 50 منٹ طویل گفتگو کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ رابطہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کی جانب سے کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیلاب متاثرین کے لیے قرض دینے کے اعلان کو بھی سراہا اور کہا کہ یہ متاثرہ لوگوں کے لیے ایک اہم مدد ہوگی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جے یو آئی ملک میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی ایسے اقدام کی حمایت نہیں کرے گی جو ملک میں انتشار پیدا کرے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک دشمن عناصر کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے متحد رہیں.
انہوں نے مزید کہا کہ مدارس کیخلاف منفی پروپیگنڈے کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ مدارس نے ہمیشہ سے ہی ملک کی خدمت کی ہے اور وہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کو مضبوط بنانے کے لیے تمام مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے
