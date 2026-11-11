مراد علی شاہ: عوام کی رضامندی کے بغیر سندھ کی تقسیم ممکن نہیں
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آئین کے مطابق عوام کی رضامندی کے بغیر سندھ کی تقسیم ممکن نہیں، جبکہ پانی کی تقسیم کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں زیر غور ہے۔
سندھ کے وزیر اعلیٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ عوام کی رضامندی کے بغیر سندھ کی تقسیم نہ قانونی طور پر ممکن ہے اور نہ ہی آئینی طور پر۔ ان کا یہ بیان بدھ کے روز تھرپارکر کے شہر ٹھٹہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران سامنے آیا، جو دنیا نیوز نے رپورٹ کیا۔
مراد علی شاہ کے اس بیان کا پس منظر ملک میں نئے صوبوں کے قیام سے متعلق جاری بحث ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے واضح کیا کہ سندھ کی جغرافیائی حدود میں کسی بھی تبدیلی کا فیصلہ صوبے کے عوام کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
سندھ کی تقسیم کے لیے آئینی شرط عوام کی رضامندی ہے
وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ پاکستان کا آئین صوبائی حدود میں عوام کی مرضی کے بغیر تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے مطابق سندھ کی تقسیم کا کوئی بھی فیصلہ اسی بنیادی اصول کے دائرے میں ہی ممکن ہے۔
مراد علی شاہ کے مطابق آئین میں ریفرنڈم کا طریقہ کار بھی موجود ہے، جسے ایسے معاملات میں استعمال کیا جا سکتا ہے جن پر عوامی رائے لینا ضروری ہو۔ انہوں نے اسی حوالے سے یہ موقف اپنایا کہ سندھ کے مستقبل سے متعلق کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے صوبے کے لوگوں کی رائے کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔
نئے صوبوں کے قیام پر پیپلز پارٹی کا مؤقف
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کو ملک کے دیگر حصوں میں نئے صوبوں کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے مطابق پنجاب اگر نئے صوبے بنانا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔
مراد علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ ایک طرف دیگر علاقوں میں نئے صوبوں کے قیام کی مخالفت نہیں کی جا رہی، تو دوسری طرف سندھ کے معاملے میں عوامی مرضی کو فیصلہ کن حیثیت دی جانی چاہیے۔ یوں انہوں نے اپنے مؤقف میں اصول اور آئینی تقاضوں کو یکجا کر کے پیش کیا۔
سندھ میں پانی کا بحران اور واٹر اکارڈ 1991 کا معاملہ
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کو اس وقت شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے اور پانی کی تقسیم کا معاملہ 1991 کے واٹر اکارڈ کے تحت مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے زیر غور ہے۔
پانی کی چوری سے متعلق اٹھائے جانے والے سوالات پر مراد علی شاہ نے کہا کہ جب سندھ تک پانی ہی نہیں پہنچ رہا تو یہ سوال بھی اہم ہے کہ پانی آخر کہاں سے چوری ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہ نکتہ بھی وضاحت طلب ہے اور اسے سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔
مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ سندھ اب بھی پانی کی شدید کمی سے دوچار ہے اور صوبائی حکومت یہ معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے بارہا اٹھا چکی ہے۔ ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ صوبے میں پانی کی تقسیم اور فراہمی کا مسئلہ فی الحال حل طلب ہے اور اس کا فیصلہ مشترکہ مفادات کونسل کے فورم پر ہونا باقی ہے۔
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