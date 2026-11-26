مراد علی شاہ کا بلدیاتی کمیٹی کا اعلان، ریفرنڈم کو بے اثر قرار دیا
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیاتی اصلاحات کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے اور ریفرنڈم کے حوالے سے موقف واضح کیا ہے کہ یہ آئینی ضروریات کے تحت لاحاصل ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں بلدیاتی اداروں کی خودمختاری اور اختیارات میں اضافے کے لیے ایک نئی ہائی پاور کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے سی ایم ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدام محض دباؤ میں نہیں بلکہ آئینی فرامین اور عوامی مفاد کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ وزیراعلیٰ نے زور دیا کہ اگر یہ لگتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں نیا بلدیاتی قانون بنا رہی ہے تو یہ غلط تاثر ہے۔
بلدیاتی اصلاحات کی نئی کمیٹی اور اقدامات
وزیراعلیٰ سندھ نے تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا کہ بلدیاتی نظام کو مزید بااختیار بنانے کے لیے وزیر داخلہ ضیاءالحسن لنجار اور سینئر وزیر ناصر حسین شاہ پر مشتمل مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس نئے گروپ کا بنیادی مقصد تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنا اور بلدیاتی اداروں کے لیے مالی اور انتظامی خودمختاری کا جائزہ لینا ہوگا۔Also readNEPRA to hear Rs2.88 per-unit power hike request today
انہوں نے بتایا کہ یہ کمیٹی اگلے ہفتے سے باقاعدہ کام شروع کر دے گی۔ وزارت بلدیات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تین ماہ کے اندر اندر نئے بلدیاتی قانون کا مسودہ تیار کر کے پیش کرے۔ حکومت کا واضح ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے بلدیاتی الیکشن وقت پر منعقد ہوں اور نیا قانون اس عمل کی بنیاد بنے۔
ریفرنڈم اور آئینی موقف کا تجزیہ
مراد علی شاہ نے ریفرنڈم کے حوالے سے شدید تنقید کی اور اسے لاحاصل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حاکمیت مطلق اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے بعد عوام کو اپنے فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ چونکہ آئین میں صوبائی حوالے سے بات واضح ہے، اس لیے رائے لینے کے لیے ریفرنڈم جیسے مہنگے اور پیچیدہ طریقہ کار کی کوئی ضرورت نہیں۔
انہوں نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ 1973 کے آئین میں صوبوں کی حدود اور اختیارات کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آئین ہی پر عمل درآمد کرنا ہے تو پھر الیکشن پر اربوں روپے خرچ کرنا اور پھر ریفرنڈم کا راستہ اپنانا غیر منطقی ہے۔ وزیراعلیٰ نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ ان سے کسی نے ریفرنڈم کے حوالے سے کوئی مذاکرات کیے ہیں۔
سندھ کا بلدیاتی ورثہ اور دیگر صوبوں کا موازنہ
وزیراعلیٰ نے یاد دلایا کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کامیابی سے چلایا ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ الطاف حسین کی تقریر کے 15 دن بعد ہی سندھ میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے گئے تھے۔ اس تاریخی عمل میں 2016 میں ایم کیو ایم کے وسیم اختر کو بھی میئر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ کووڈ وائرس کے ختم ہونے کے فوری بعد بھی صوبے نے دوبارہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائے تاکہ مقامی سطح پر خدمات برقرار رہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے نوٹ کیا کہ پنجاب میں 2018 سے بلدیاتی ادارے پی ٹی آئی نے ختم کر دیے تھے اور مسلم لیگ ن نے بھی وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔
عمارتوں کی ممانعت اور احتجاج کے انتظامات
وزیراعلیٰ نے کراچی میں ہونے والے عمارتوں کے گر جانے کے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں فی الحال 123 ایسی عمارتیں ہیں جن کے کام عدالتی حکم امتناع کی بنیاد پر روک دیے گئے ہیں۔ حکومت نے چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ سے 15 روز میں اس حوالے سے فیصلہ طلب کیا ہے تاکہ ذمہ داران کو سزا دے سکیں۔
سیاسی صورتحال کے حوالے سے وزیراعلیٰ نے کہا کہ امن و امان کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے اور پرامن احتجاج تمام جماعتوں کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کی جانب سے دھاندلی والی درخواستوں پر تنقید کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کسی قسم کی قانونی خلاف ورزی ہوگی تو اس پر کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔
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