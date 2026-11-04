مراد علی شاہ: برآمدی فصلوں پر تحقیق اور سرمایہ کاری کے لیے کمپنی کے ساتھ شراکت داری
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بین الاقوامی ملٹی گروپ کے ساتھ مل کر برآمدی فصلوں کی پراسیسنگ اور تحقیق کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس میں 50 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری شامل ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی حکومت کی جانب سے برآمدی فصلوں پر تحقیق کے فروغ کے لیے ایک نجی کمپنی کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سندھ بین الاقومی سرمایہ کاروں کے لیے مکمل طور پر کھلا ہے اور صوبائی حکومت تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کو تیار ہے۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ نے زرعی شعبے میں روایتی طریقوں سے ہٹ کر اعلیٰ قدر کی حامل خوراک کی پراسیسنگ کی طرف منتقل ہونے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
سرمایہ کاری اور صنعتی منصوبے کی تفصیلات
اجلاس میں بتایا گیا کہ بین الاقوامی ملٹی گروپ پورٹ قاسم میں تل اور ارنڈی کے بیجوں کی پراسیسنگ کے لیے 50 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گی۔ یہ مجوزہ مربوط پلانٹ پاکستان میں قدر برقرار رکھنے اور عالمی خریداروں کو معیاری مصنوعات فراہم کرنے کے مقصد سے قائم کیا جا رہا ہے۔ پلانٹ میں تل کی پراسیسنگ، ارنڈی کے بیجوں کی تیاری اور ان سے حاصل ہونے والی مختلف مصنوعات شامل ہوں گی۔Also readمنی لانڈرنگ کیس؛ شہباز شریف کو جیل سے رہا کردیا گیا - ایکسپریس اردو
کمپنی کی جانب سے دی گئی بریفنگ میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ پراسیسنگ پلانٹ میں جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی کا عمل جاری ہے۔ موجودہ وقت میں پاکستان میں تل کے تیل کی پراسیسنگ کا کوئی مناسب یونٹ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ ابھی تک زیر استعمال نہیں آئی۔ کمپنی کا ارادہ ہے کہ وہ تلینی اور ضروری تیل کی ویلیو ایڈڈ مصنوعات بھی تیار کرے تاکہ مقامی پیداوار کی قیمت میں اضافہ ہو سکے۔
کاشتکاروں کے فوائد اور علاقائی امکان
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ کاشتکاروں کو تل اور ارنڈی جیسی نقد آور فصلوں کی جانب راغب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ محکمہ زراعت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کاشتکاروں کو تیل کے حصول کے لیے تل اور ارنڈی کی کاشت پر آمادہ کرے۔ بریفنگ میں کمپنی کے حکام نے بتایا کہ سندھ میں بدین، ٹھٹھہ، نگرپارکر اور عمرکوٹ ارنڈی کی کاشت کے لیے موزوں علاقے ہیں۔
کمپنی کے تخمینے کے مطابق ارنڈی کی فی فصل فی ایکڑ خالص آمدن 21 ہزار 500 روپے ہوسکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں سورج مکھی کی فی فصل فی ایکڑ آمدن 13 ہزار روپے جبکہ گندم کی 14 ہزار 800 روپے بتائی گئی ہے۔ کمپنی نے واضح کیا کہ آمدن کے یہ اعدادوشمار فی فصل ہیں اور سالانہ آمدن نہیں ہیں، جو کاشتکاروں کے لیے قابلِ ذکر فائدہ مند ہے۔
عالمی منڈی اور تجارتی اعداد و شمار
بریفنگ میں کمپنی کے حکام نے بتایا کہ عالمی سطح پر ارنڈی کے بیجوں کی سالانہ پیداوار تقریباً 24 لاکھ ٹن ہے۔ عالمی پیداوار میں بھارت کا حصہ تقریباً 80 فیصد ہے۔ عالمی منڈی میں ارنڈی کے تیل کی مالیت تقریباً ایک ارب 85 کروڑ ڈالر ہے۔ بھارت نے 2025 میں 10 لاکھ 66 ہزار ڈالر مالیت کا ارنڈی کا تیل اور اجزا برآمد کیا۔
اسی دوران 2025 ہی میں بھارت نے 6 لاکھ 77 ہزار 76 میٹرک ٹن ارنڈی کا تیل برآمد کیا۔ چین، نیدرلینڈز اور امریکا بھارتی ارنڈی کے تیل کے بڑے خریدار ہیں۔ پاکستان میں ارنڈی کے بیجوں کی سالانہ پیداوار صرف 4 سے 5 ہزار میٹرک ٹن ہے۔ پاکستان سے ارنڈی کے بیجوں کی برآمدی قیمت 700 سے 800 ڈالر فی میٹرک ٹن ہے۔
حکمت عملی اور مستقبل کے اقدامات
ارنڈی کے تیل کی فی میٹرک ٹن قیمت 1600 سے 1700 ڈالر ہے۔ خصوصی کیمیکلز میں استعمال ہونے والے سیباسک ایسڈ کی قیمت 4 ہزار سے 4500 ڈالر فی میٹرک ٹن ہے۔ حکام نے بتایا کہ مقامی پراسیسنگ سے پاکستان عالمی منڈی میں اپنی مصنوعات کی زیادہ قدر حاصل کرسکتا ہے۔ بین الاقوامی ملٹی گروپ خود کاشتکار نہیں بلکہ معاہدے کے تحت ہائبرڈ ارنڈی بیج فراہم کرے گا۔
کمپنی کاشتکاروں کو طے شدہ شرائط کے تحت خریداری کی ضمانت بھی فراہم کرے گی اور کاشتکاروں سے فصل خرید کر بیج برآمد اور تیل و دیگر مصنوعات تیار کرے گی۔ کمپنی نے 18 ماہ کی کوششوں کے بعد چین میں ٹیکنالوجی اور پراسیسنگ شراکت داریاں حاصل کرلی ہیں۔ امریکا اور کینیڈا میں ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی منڈیوں کو فروغ دینے پر بھی کام جاری ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے زراعت اور سرمایہ کاری کے سیکریٹریز کو منصوبے کا حتمی روڈ میپ مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔
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