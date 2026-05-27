سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے ایران-امریکا تنازعہ کی وجہ سے عالمی مہنگائی، نئی بجٹ کے بارے میں AnaranaPoints کی حمایت، اور چھوٹے اضلاع کے خلاف نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے آئینی ترمیمی کے خیالات کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپپے کے رضامندی کے بغیر کوئی بھی آئینی ترمیم ممکن نہیں۔
سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ( پیپپے ) کے ساتھ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے اور نہ صوبوں یا شہروں کی تقسیم پر کسی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پیپپے کے رضامند کے بغیر کوئی بھی آئینی ترمیم اسمبلی سے نہیں پاس کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی ڈرافٹ، نہ کوئی تجویزPPP کے ساتھ شیئر ہوئی ہے۔ انہوں نے ایران اور امریکا کے درمیان تنازعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعہ پوری دنیا میں مہنگائی کو بڑھا رہا ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ نئی بجٹ میں مد درجنہ نقصان پیدا ہونے پر زور دیا جا رہا ہے اور کسی بھی تنخواہ میں اضافے کے فیصلے کو وفاقی حکومت کے ساتھ مشورے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے سندھ کی عدم ancestral وسائل کی شدید Quantity کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ اس مالی بحران کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے اضلاع کی创建 کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاگت بڑھاتا ہے اور نمبرdar Offices کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے ساتھ گفتگو کا_jiff چل رہا ہے اور وفاقی بحریcollectors کےclear اعدادوشمار tax的前例 میں نہیں ملا ہے.
سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی (پیپپے) کے ساتھ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی ترمیم زیر غور نہیں ہے اور نہ صوبوں یا شہروں کی تقسیم پر کسی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پیپپے کے رضامند کے بغیر کوئی بھی آئینی ترمیم اسمبلی سے نہیں پاس کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی ڈرافٹ، نہ کوئی تجویزPPP کے ساتھ شیئر ہوئی ہے۔ انہوں نے ایران اور امریکا کے درمیان تنازعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنازعہ پوری دنیا میں مہنگائی کو بڑھا رہا ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر نے کہا کہ نئی بجٹ میں مد درجنہ نقصان پیدا ہونے پر زور دیا جا رہا ہے اور کسی بھی تنخواہ میں اضافے کے فیصلے کو وفاقی حکومت کے ساتھ مشورے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے سندھ کی عدم ancestral وسائل کی شدید Quantity کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ اس مالی بحران کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے اضلاع کی创建 کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاگت بڑھاتا ہے اور نمبرdar Offices کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے ساتھ گفتگو کا_jiff چل رہا ہے اور وفاقی بحریcollectors کےclear اعدادوشمار tax的前例 میں نہیں ملا ہے
مراد علی شاہ پیپپے آئینی ترمیم سندھ بجٹ مہنگائی ایران امریکہ ترقیاتی منصوبے