مراکش میں امریکی فوجی اہلکار لاپتا

مراکش میں فوجی مشقوں کے دوران دو امریکی فوجی اہلکار لاپتا ہو گئے ہیں۔ امریکی افریقی کمانڈ (افریکوم) نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تلاش اور بچاؤ کا آپریشن جاری ہے۔
مراکش میں امریکی فوجی اہلکاروں کے لاپتا ہونے کی خبر نے بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ امریکی افریقی کمانڈ (افریکوم) کے مطابق، مراکش میں جاری فوجی مشقوں کے دوران دو امریکی فوجی اہلکار لاپتا ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی اہلکار افریقن لائن 2026 نامی سالانہ مشق میں حصہ لے رہے تھے، جو امریکی افواج، نیٹو کے اتحادیوں اور افریقی ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو بڑھانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ یہ مشقیں علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ لاپتا ہونے والے دونوں اہلکار کیپ دارا کے تربیتی علاقے کے قریب سے لاپتا ہوئے ہیں، جو مراکش کے شہر طانطان کے نزدیک واقع ہے۔ اس علاقے کی جغرافیائی خصوصیات تلاش اور بچاؤ کے عمل کو مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ لاپتا فوجی اہلکاروں کی تلاش اور بچاؤ کے لیے ایک بڑا آپریشن جاری ہے۔ امریکی، مراکش ی اور دیگر ممالک کے بری، فضائی اور بحری اہلکاروں نے مشترکہ طور پر یہ آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ جدید تکنالوجی اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے، اہلکار لاپتا فوجیوں کا سراغ لگانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ تلاش کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے اور مختلف ممکنہ مقامات کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد، امریکی محکمہ دفاع نے مکمل تحقیقات کا اعلان کیا ہے تاکہ لاپتا ہونے کی وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ تحقیقات میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، بشمول مشق کے دوران حفاظتی اقدامات اور ممکنہ خطرات۔ امریکی حکومت نے مراکش کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا اظہار کیا ہے اور لاپتا اہلکاروں کی جلد از جلد بازیابی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس واقعہ نے علاقائی سلامتی اور فوجی تعاون کے موضوع پر نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ دہشت گرد گروہوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون اور اطلاعاتی تبادلہ مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب، کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مشق کے دوران حفاظتی اقدامات میں کوتاہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فوجی مشقوں کے دوران حفاظتی معیارات کو سختی سے نافذ کیا جانا چاہیے۔ اس صورتحال پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ مستقبل میں فوجی مشقوں کے انعقاد اور ان میں حصہ لینے والے ممالک کے درمیان تعاون پر اثر انداز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس واقعہ نے امریکی اور مراکش ی حکومتوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور اعتماد لاپتا اہلکاروں کی بازیابی اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اس خبر کی مکمل اور بروقت کوریج جاری رہے گی۔ ہم قارئین کو اس معاملے پر تازہ ترین معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے.
