مراکش اور الجزائر میں بچوں کے لیے فجر کی نماز کی تحریک
الجزائر کے 'رجال الفجر' اور مراکش کی 'فرسان الفجر' تحریک بچوں میں نماز اور اخلاقی اقدار کو فروغ دے رہی ہے جو سوشل میڈیا پر مقبول ہو رہی ہے۔
الجزائر سے نکلتی ہوئی ایک روح پرور تحریک اب پورے شمالی افریقہ کے علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے، جس نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی بھرپور توجہ حاصل کر لی ہے۔ الجزائر میں شروع ہونے والی یہ مہم بچوں کو فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کے لیے ترغیب دیتی ہے، جبکہ مراکش میں بھی اسی طرح کی ایک متعلقہ تحریک نے اپنا اثر و رسوخ ظاہر کیا ہے۔
تحریک کا بنیادی مقصد اور طریقہ کار
الجزائر میں "رجال الفجر" یعنی مردانِ فجر کے نام سے جانے جانے والی اس تحریک کا بنیادی مقصد کم عمر بچوں میں نماز کی پابندی، نظم و ضبط اور اچھے اخلاقیات کی بنیادیں بچپن ہی سے مضبوط کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کو صبح سویرے اپنے بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف جانے اور وہاں جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔Also readہنگو میں تین مفاد خواہ حملہ آور ہلاک
یہ کوشش ابتدا میں چند بچوں کی محدود شرکت کے ساتھ شروع ہوئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمیونٹی کی وسیع شمولیت اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے مواد کی وجہ سے بہت مقبول ہو گئی۔ اس عمل کا مقصد محض عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کو صبح وقت جلدی اٹھنے اور اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھنے کی عادت ڈالنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے۔
مراکش میں متعلقہ تحریک اور سماجی اثرات
اسی نوعیت کی ایک تحریک جو مراکش میں "فرسان الفجر" یعنی صبح کے شہسواروں کے نام سے جانی جاتی ہے، نے بھی علاقے میں کافی توجہ حاصل کی ہے۔ اس تحریک کے تحت صبح کی تاریکی میں مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے ننھے نन्ھے قدموں کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہیں، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑا دی ہے۔
مراکش میں شروع ہونے والی اس تحریک نے نہ صرف مذہبی جذبات کو ابھارا ہے بلکہ یہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کا پیغام بھی دے رہی ہے۔ اس وقت اس قسم کے ویڈیوز اور تصاویر کا اشتراک کرنا سوشل میڈیا پر ایک رجحان بن چکا ہے، جہاں نوجوان نسل اور بڑی عمر کے افراد دونوں اس عمل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔
اخلاقی اقدار اور سماجی ذمہ داریوں کا فروغ
ماہرین اور معاشرتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس تحریک کو صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے بچوں میں وقت کی پابندی، ذاتی صفائی، نظم و ضبط، باہمی دوستی، باہمی احترام اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ایک عملی کوشش قرار دیا جانا چاہیے۔ یہ ایک جامع تربیتی پروگرام ہے جو بچوں کی شخصیت سازی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
اس مہم کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس میں بچوں کو محض نصیحتوں کے ذریعے اچھا انسان بننے کی بجائے، روزمرہ زندگی میں مثبت عادات اپنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ عملی مشق کے ذریعے سکھائی جانے والی یہ اقدار مستقبل میں ان بچوں کے کردار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی اور معاشرے میں بہتری لائیں گی۔
مستقبل کے امکانات اور سماجی ردعمل
اس تحریک کے فروغ کے بعد سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مثبت پیغامات کی بارش ہو رہی ہے، جہاں مختلف افراد نے اپنے بچوں کی شرکت اور ان میں آنے والی بہتری کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ عوامی حمایت تحریک کو مزید مستحکم کر رہی ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ایک طویل مدتی سماجی حرکت کے طور پر برقرار رہے گی۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر اس طرح کے اقدامات کو جاری رکھا گیا تو مستقبل کے آنے والے نسلوں میں مذہبی لگاؤ کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داری اور انضباط کا احساس مضبوط ہو گا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے اور نوجوان نسل کو اچھے رستے پر چلنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے ایک موثر حربہ ثابت ہو سکتا ہے۔
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