مرتضیٰ وہاب کا اعلان: 165 سڑکیں ازسرِ نو تعمیر ہوں گی
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے 165 سڑکوں کی تعمیر اور سیوریج سسٹم کی بحالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی بلا تعصب شہر کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے صوبے کی ترقی اور شہری بہبود کے حوالے سے اہم اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سال شہر کی 165 سڑکیں ازسرِ نو تعمیر کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے زیرِ قیادت ترقیاتی سفر بلا تعصب جاری رہے گا۔
مرتضیٰ وہاب آج ضلع غربی اورنگی ٹاؤن میں دو اہم ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کے لیے موجود تھے۔ ان میں زیڈ ایم سی فیملی پارک روڈ پر سیوریج سسٹم کی بحالی اور فقیر کالونی روڈ سے میٹروول روڈ تک سڑک کی بہتری شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبے شہریوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔Also readDengue; Peshawar, Mardan, Swabi, Charsadda and Battagram declared high risk zones
سیوریج اور سڑکوں کی بحالی کی تفصیلات
ان منصوبوں کے تحت مجموعی طور پر 16 کروڑ 69 لاکھ 67 ہزار روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس میں 1600 رننگ فٹ طویل 15 انچ قطر کی سیوریج لائن بچھائی گئی ہے۔ پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مختلف سائز کی 3400 رننگ فٹ پانی کی لائنیں نصب کی گئی ہیں۔
پانی کی لائنوں میں 1500 رننگ فٹ 12 انچ، 700 رننگ فٹ 6 انچ اور 1200 رننگ فٹ 4 انچ قطر کی لائنیں شامل ہیں۔ میٹرکس میں 10 ہزار 200 رننگ فٹ کرب بلاک اور 60 ہزار مربع فٹ رقبے پر 80 ایم ایم موٹائی کے پیور بلاکس لگائے گئے ہیں۔ مومن آباد روڈ پر ایک لاکھ 40 ہزار مربع فٹ ویئرنگ کورس کا کام بھی مکمل کیا جا چکا ہے۔
عوامی مسائل کا حل اور نئی سڑکیں
مرتضیٰ وہاب نے وضاحت کی کہ آج ضلع غربی اورنگی ٹاؤن میں ہم نے ایک وعدے کی تکمیل کا دن دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کام کرنے سے پہلے پانی اور سیوریج کا کام بھی کیا گیا ہے، پھر 80 ایم ایم کے پیور لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، فقیر کالونی سے میٹروول کی طرف جانے والی سڑک پر بھی کام جاری ہے۔
میئر کراچی کا کہنا تھا کہ یہ سڑک دو سے ڈھائی ہفتوں میں مکمل ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طوری بنگش کے علاقے میں بھی سڑک بننے جا رہی ہے جو اورنگی اور ضلع کیماڑی کو ملائے گی۔ یہ نئی سڑک ان علاقوں کے لیے اہم رابطہ فراہم کرے گی۔
سیاسی گفتگو اور معاشی صورتحال
مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سڑک بند نہ ہو، کوئی سیاسی جماعت اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کرے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ آگے بڑھے۔ انہوں نے علی خورشیدی کے حوالے سے کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بس وہ غلط جگہ پھنس گئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سندھ کی یکجہتی کا دن صرف دسمبر میں نہیں منایا جاتا، ہم دوبارہ 12 مئی نہیں چاہتے۔ معاشی حالات کی بہتری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو امید دینے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن ہوگا تو کاروبار ہوگا، تعصب ختم ہوگا تو بہتری آئے گی۔
آمدنی میں اضافہ اور اگلے منصوبے
مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ پہلے ماضی میں 15 کروڑ کماتے تھے، آج ہم ماہانہ 30 کروڑ روپے کماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ طرم خان تیس مار خان کے دور میں اتنی آمدنی بلدیہ کی نہیں تھی۔ آج پیسے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، بہتری کا سفر بلاول کی سربراہی میں اسی طرح جاری رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ آنے والا جو بھی میئر ہوگا اس کے پاس وہ وسائل ہوں گے جو ماضی میں نہیں تھے۔ ہماری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، جو کام کرے تو شاباش، جو کام نہ کرے تو اسے ہوشیار۔ شہر بھر کے ٹاؤن میں کام ہوتا نظر آ رہا ہے۔
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