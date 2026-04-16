مرتضیٰ وہاب کا بینرز اور وال چاکنگ کے خلاف سخت مؤقف: غیر قانونی اقدامات کی نشاندہی

صوبائی وزیر اور کراچی کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے شہر میں بینرز اور وال چاکنگ کے غیر قانونی عمل کے خلاف ایک سخت مؤقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر بینرز لگانا اور دیواروں پر چاکنگ کرنا ایک غیر قانونی سرگرمی ہے جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں سڑکوں کا اس طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے مطالبے بھی اسی غیر قانونی انداز میں کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر واقعی شہر کو صاف کرنے کا جذبہ ہے تو سب کو مل کر اجتماعی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پرنٹنگ پریس والے اپنی حدود میں رہیں اور بینرز شہر کی سڑکوں پر آویزاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بینر لگانے والے حضرات حکومت کو کسی قسم کا ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے، جو کہ ان کی غیر قانونی حیثیت کو مزید واضح کرتا ہے۔
مرتضیٰ وہاب نے تاجر برادری کو بھی مخاطب کرتے ہوئے ان سے استفسار کیا کہ وہ کیوں ایسے غیر قانونی کاموں کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اظہار رائے کی آزادی قانون کی پاسداری کے ساتھ مشروط ہے۔ اس سلسلے میں ملک میں باقاعدہ قوانین موجود ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ انہوں نے بالخصوص جماعت اسلامی کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ اگر میرا کوئی مخالف میرے خلاف بات کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو وہ کرے، لیکن شہر میں بینرز لگانا یا وال چاکنگ کرنا ہرگز قانونی نہیں ہے۔ انہوں نے حال ہی میں عدالت کی جانب سے وال چاکنگ کے خلاف دیے گئے فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ ایک خاص جملے میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی 'بنگالی بابا' نے کسی کو اس کام پر لگایا ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر وہ 'بنگالی بابا' موجود ہے تو وہ اس سے ملنا چاہیں گے تاکہ اس کی حقیقت جان سکیں۔ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ یہ قانون کی رٹ کو بھی چیلنج کرتے ہیں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ شہر میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیمیں اکثر اوقات اپنی شکایات یا مطالبات کے اظہار کے لیے بینرز اور وال چاکنگ کا سہارا لیتی ہیں۔ تاہم، یہ عمل عام طور پر شہر کی بلدیاتی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اکثر صورتوں میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ مرتضیٰ وہاب کی جانب سے اس معاملے کو اٹھانا ایک اہم پیش رفت ہے اور اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ شہر میں صفائی ستھرائی اور قانونی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں اور تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق اور مطالبات کے لیے پرامن اور قانونی ذرائع اختیار کریں تاکہ شہر کا ماحول خوشگوار اور منظم رہے۔ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات سے شہر کا تاثر خراب ہوتا ہے اور یہ ترقیاتی عمل میں بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
اس حوالے سے متعلقہ حکام کو بھی متحرک ہونے اور قوانین پر عمل درآمد کروانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کے غیر قانونی کاموں کی جسارت نہ کر سکے۔ یہ صرف انفرادی سوچ کا مسئلہ نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے شہر کو صاف ستھرا اور قانونی حدود میں رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
