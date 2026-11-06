مرتضی وہاب کی جانب سے عباسی شہید اسپتال میں نئے او پی ڈی کا افتتاح
کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے عباسی شہید اسپتال میں نئے تعمیر شدہ بلاک کی او پی ڈی کا افتتاح کیا اور بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کا اعلان کیا۔
کراچی کے میئر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے عباسی شہید اسپتال میں حالیہ تعمیرات کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے نئے بلاک کی او پی ڈی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس تقریب میں سٹی کونسل کے اراکین، سینئر ڈائریکٹر میڈیکل سروسز، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر ذمہ دار شخصیات نے شرکت کی۔ میئر کراچی نے واضح کیا کہ یہ اقدام اسپتال میں موجود طبی سہولیات کو بہتر بنانے اور مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔
مریضوں کے لیے جدید سہولیات کا تعارف
نئے بلاک کی او پی ڈی کے فعال ہونے سے مریضوں کو علاج معالجے کے حصول میں قابلِ ذکر سہولت میسر آئے گی۔ میئر مرتضیٰ وہاب نے اس بات پر زور دیا کہ سرکاری اسپتالوں میں صحت کی سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مسلسل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس کے لیے پرعزم ہیں۔Also readPakistan Trade Deficit Soars 20% to $3.88B in Oct
اس موقع پر میئر نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ نئے بلاک میں خاص طور پر بچوں کے لیے علیحدہ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ وزیراعلیٰ سندھ کی مدد سے اسپتال میں خصوصی بچوں کے لیے الگ بلاک تیار کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ اس عہد کو پورا کرنے کا حصہ ہے جس کا وعدہ وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا تھا اور اب اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔
ادویات کی فراہمی کا مؤثر نظام اور پالیسی
میئر کراچی نے ادویات کی فراہمی کے حوالے سے سخت پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب عام مریض کو اسپتال سے ادویات میسر نہیں آتیں تو پھر پروکیورمنٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ادویات کی فراہمی کا کوئی مؤثر اور ٹھوس نظام قائم نہیں ہو جاتا، تب تک کوئی بھی پروکیورمنٹ نہیں کی جائے گی۔
اس معاملے کو جذباتی یا سطحی انداز میں حل کرنے کے بجائے میئر مرتضیٰ وہاب مؤثر نظام کے ذریعے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف خریداری کا عمل کافی نہیں بلکہ اس کے بعد ادویات کا مناسب اور منصفانہ تقسیم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مریضوں کو واقعی فائدہ پہنچ سکے۔
انکوائری کمیٹی کی کارروائی اور ذمہ داری
میئر مرتضیٰ وہاب نے ایک مبینہ معاملے کی انکوائری کے حوالے سے تفصیلات شیئر کیں۔ انہوں نے بتایا کہ نشاندہی سب سے پہلے میڈیا نے کی تھی، جس کے بعد فوری ایکشن لیتے ہوئے چھاپہ مارا گیا اور کارروائی کے دوران اہم شواہد سامنے آئے۔ گریڈ 18 کے سول افسر حنان بھٹو اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں اور رپورٹ مکمل ہوتے ہی تفصیلات میڈیا سے شیئر کی جائیں گی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس معاملے میں ان کی شمولیت ثابت ہوتی ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ فوری طور پر سامنے آنے والی ذمہ داری کے پیشِ نظر ایک شخص کو ان کے حکم پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رپورٹ آنے کے بعد ملوث تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور محکمہ صحت کے حوالے سے مزید انکوائریز بھی جاری ہیں۔
حکومتی فنڈز اور اختیارات پر کھل کر بات
سابق میئر مصطفیٰ کمال کے حوالے سے میئر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ وہ انہیں قابل احترام سمجھتے ہیں اور الزامات کی سیاست نہیں چاہتے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ کام کرتے ہوئے انکوائری کا ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن اگر کوئی کام نہ کیا جائے تو انکوائری کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ ان کا ماننا ہے کہ انکوائری کے خوف سے فیصلہ نہ کرنے سے کام رک جاتا ہے۔
ساڑھے تین سال تک اختیارات اور وسائل نہ ہونے کے جواز پر بات کرتے ہوئے میئر نے سوال اٹھایا کہ آج وسائل کہاں سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈز اپنے اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں۔ گیس کٹنگ کی مد میں ملنے والے اربوں روپے بھی اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں اور بعض اکاؤنٹس میں منافع بخش سرٹیفکیٹس میں بھی رقم رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کی جانچ ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمٰن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پینٹ شرٹ میں اچھے لگ رہے تھے۔
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