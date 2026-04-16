مردان: رستم میں کان حادثے میں 17 دن بعد مزدور معجزانہ طور پر بچ نکلا

مردان کے علاقے رستم میں 31 مارچ کو پیش آنے والے کان کے المناک حادثے میں، جس میں 9 مزدور جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے تھے، 17 دن بعد ایک مزدور کو زندہ اور بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے طویل اور مشکل سرچ آپریشن کے بعد محمد وحید نامی اس مزدور کو بچایا، جسے فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ خیبرپختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات اور ان کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
مردان (دنیا نیوز) - رستم کے علاقے میں 31 مارچ کو کان کے المناک حادثے کا شکار ہونے والا ایک مزدور 17 دن بعد معجزانہ طور پر زندہ بچ نکلا۔ ریسکیو حکام کے مطابق، یہ دلخراش واقعہ پالو ڈھیری کے مقام پر پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 9 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور 3 دیگر مزدور زخمی ہوئے۔ اس مشکل اور طویل سرچ آپریشن میں ریسکیو اہلکاروں کی دن رات کی محنت اور ثابت قدمی رنگ لائی، جس کے نتیجے میں محمد وحید نامی اس مزدور کو 17 دن بعد بحفاظت نکال لیا گیا۔ محمد وحید کا تعلق مہمند ضلع سے ہے۔ حادثے کے وقت وہ دیگر
مزدوروں کے ساتھ کان کے اندر موجود تھا۔ حکام کے مطابق، طویل تلاش کے بعد ریسکیو آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا، اور متاثرہ مزدور کو فوری طور پر ایم ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ریسکیو1122 مردان کے میڈیا کوآرڈینیٹر سید عباس نے ایک ویڈیو بیان میں بتایا کہ زندہ بچنے والے مزدور کی شناخت محمد وحید کے نام سے ہوئی ہے، جو مہمند ضلع کا رہائشی ہے۔ انہیں طویل سرچ آپریشن کے بعد زندہ پایا گیا اور فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر تمام پھنسے ہوئے افراد کا حساب لگایا گیا تھا، لیکن ایک فرد کی گمشدگی کا خدشہ موجود تھا۔ خیبرپختونخواہ کے کئی اضلاع، بالخصوص بالائی دیر، چترال، کوہستان اور سوات کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ایک مسلسل اور سنگین خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں کھڑی ڈھلوانیں اور غیر مستحکم زمینی ساخت مقامی آبادی کو مستقل طور پر خطرے میں ڈالتی ہے۔ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے مزید سخت اقدامات اور عوامی شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر ان مزدوروں کی زندگیوں کی اہمیت اور ان کے کام کی خطرناکی کو اجاگر کرتا ہے۔ کان کنی جیسے شعبوں میں کام کرنے والے افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر اور جامع پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ حادثے کی وجوہات کا پتا چلانے اور مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار رہے گا۔ محمد وحید کی بچت ایک معجزے سے کم نہیں، اور یہ ان ریسکیو اہلکاروں کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے مایوسی کے سائے میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس حادثے نے نہ صرف متاثرہ خاندانوں کو دکھ پہنچایا بلکہ پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ اس واقعے سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے عوام کو ریسکیو1122 اور مقامی انتظامیہ کے بیانات پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھتے ہوئے، متعلقہ حکام کو ان علاقوں میں حفاظتی تدابیر کو سخت کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے بہتر منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ عملے کی دستیابی کو یقینی بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس طرح کے حادثات نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں بلکہ معاشرے اور معیشت پر بھی گہرے منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان سانحات سے سبق سیکھ کر، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے
