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مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری

اخبار News

مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری
مردان، گوردوارہ، قتل، ملزم، گرفتاری، جگن ناتھ، آسا
📆18/06/2026 5:08 pm
📰BBCUrdu
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مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری: 71 سالہ جگن ناتھ اور اُن کی 67 سالہ اہلیہ آساونتی کو گردوارے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔

مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری: 71 سالہ جگن ناتھ اور اُن کی 67 سالہ اہلیہ آساونتی کو گردوارے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ مدن موہن کا، جو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں گوردوارے میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے سکھ میاں، بیوی کے پڑوسی تھے۔ مدن موہن نے بتایا کہ اِس گوردوارے کے باہر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے اور لوگ جب عبادت کے لیے آتے ہیں، تو پہلے گھنٹی بجاتے ہیں جس پر کھول دیا جاتا ہے۔ اس کیس کی تفتیش سے منسلک ایک سینیئر اہلکار نے بتایا کہ بدھ کے روز لگ بھگ صبح 10 بجے ملزم گوردوارے آیا تھا۔ اُن کے مطابق ابتدائی تفتیش سے پتا چلا ہے کہ دروازہ کھلوانے کے بعد حملہ آور نے اندر جا کر الگ الگ جگہ پر دونوں میاں بیوی کو قتل کیا.

مردان میں گوردوارے کے رکھوالے میاں، بیوی کا قتل اور ملزم کی گرفتاری: 71 سالہ جگن ناتھ اور اُن کی 67 سالہ اہلیہ آساونتی کو گردوارے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ مدن موہن کا، جو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں گوردوارے میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے سکھ میاں، بیوی کے پڑوسی تھے۔ مدن موہن نے بتایا کہ اِس گوردوارے کے باہر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے اور لوگ جب عبادت کے لیے آتے ہیں، تو پہلے گھنٹی بجاتے ہیں جس پر کھول دیا جاتا ہے۔ اس کیس کی تفتیش سے منسلک ایک سینیئر اہلکار نے بتایا کہ بدھ کے روز لگ بھگ صبح 10 بجے ملزم گوردوارے آیا تھا۔ اُن کے مطابق ابتدائی تفتیش سے پتا چلا ہے کہ دروازہ کھلوانے کے بعد حملہ آور نے اندر جا کر الگ الگ جگہ پر دونوں میاں بیوی کو قتل کیا

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BBCUrdu /  🏆 11. in PK

مردان، گوردوارہ، قتل، ملزم، گرفتاری، جگن ناتھ، آسا

 

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