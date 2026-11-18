مرطضی وہاب کا اولمپئن روڈ منصوبے اور سیاسی بیانیے پر ردعمل
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے اولمپئن اصلاح الدین روڈ منصوبے کی تفصیلات اور پی پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مشاورتی پالیسی پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔
کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے اولمپئن اصلاح الدین روڈ سے یونیورسٹی روڈ تا نیو دھوراجی تک سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کے افتتاح کے موقع پر ایک اہم بیان دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی مشاورتی پالیسی کی حمایت کی ہے۔ میئر کراچی نے کہا ہے کہ پارلیمان کے فورم پر عوام کے مسائل کا حل نکالا جانا چاہیے اور تمام معاملات کو مشاورت کے ذریعے طے کیا جائے۔
بلاول بھٹو زرداری کی مشاورتی پالیسی کی حمایت
مرضطی وہاب نے واضح کیا کہ چیئرمین پی پی پی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز اس بات پر زور دیا تھا کہ جو چیز زور زبردستی سے ہوتی ہے وہ لمبے عرصے تک چل نہیں پاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی چیز زبردستی نافذ کی جائے تو عوام اسے قبول نہیں کرتے اور 1956 کا آئین اسی وجہ سے نافذ العمل نہیں ہو سکا۔Also readگلیسٹری BBC کے 2027 کے ہیڈ لائنرز کا اعلان
سیاسی حریفوں اور زبردستی کے مائنڈ سیٹ پر تنقید
میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے اپنے بیان میں حافظ نعیم الرحمان، مصطفیٰ کمال اور عطا اللہ تارڑ کا نام لے کر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی شخصیات چاہتی ہیں کہ زور زبردستی کے ذریعے کام ہو جبکہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی بات کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال بند کمروں میں بات کرنے کے بجائے کھل کر بات کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ 12 مئی کے واقعات کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈالی جا سکتی ہے لیکن یہ سب زور زبردستی کے مائنڈ سیٹ کا نتیجہ تھا۔ میئر کراچی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب ولی خان بابر کو شہید کیا گیا تھا تو اس میں کس کا ہاتھ تھا اور کیا یہ سب بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا۔
ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات اور مکمل ہونے کی تاریخیں
سڑک کی تعمیر و بحالی کے حوالے سے مرتضیٰ وہاب نے تفصیلات دیں کہ صفورہ تا حبیب یونیورسٹی 9 کلومیٹر طویل دو رویہ سڑک کی تعمیر جاری ہے۔ انہوں نے صفورہ کے عوام سے وعدہ کیا کہ 15 جنوری 2027 تک سڑک مکمل کر لی جائے گی اور ڈرین کے ایک چھوٹے حصے کے سوا پوری سڑک جنوری میں پہلوان گوٹھ کے عوام کو تحفہ دی جائے گی۔
یونیورسٹی روڈ پر صرف نیپا تا حسن اسکوائر کوریڈور کا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے جہاں 96 انچ کی پائپ لائن ڈالنے کا کام آئندہ دو ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کام کے مکمل ہوتے ہی نیپا تا حسن اسکوائر سڑک کو فوری تعمیر کر دیا جائے گا اور باقی پوری یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔
پراجیکٹ لاگت اور مستقبل کے اہداف
ملیر کینٹ ٹینک چوک سے نمائش تک یونیورسٹی روڈ کی تعمیر مکمل کر کے شہریوں کو ریلیف دینا ہے۔ اولمپئن اصلاح الدین روڈ اور ملحقہ رابطہ سڑکوں کی بحالی پر مجموعی طور پر 150 ملین روپے لاگت آئی ہے۔ منصوبے کے تحت 5 ہزار رننگ فٹ طویل سڑک کی تعمیر و بحالی کی گئی ہے۔
ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے اختتام یا آئندہ سال کے آغاز تک یونیورسٹی روڈ کا پورا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ میئر کراچی نے بلاول بھٹو زرداری کے بیانیے کے مطابق کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں گے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics