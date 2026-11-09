مرکزی مسلم لیگ نے NA-77 بائی الیکشن کے نتائج کیخلاف اعتراضات کا اعلان کر دیا
مرکزی مسلم لیگ نے NA-77 کے بائی الیکشن کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیوں اور ووٹنگ کے کاغذات کے ضائع ہونے کے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔
مرکزی مسلم لیگ نے NA-77 کے بائی الیکشن کے حتمی نتائج کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی کے اعلامیے کے مطابق، حلقے میں ووٹنگ کے عمل میں وسیع پیمانے پر بے قاعدگیوں، ووٹنگ کے کاغذات کے غائب ہونے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں کے واضح ثبوت ملے ہیں۔
ووٹنگ کے اعداد و شمار اور حلقے کا تجزیہ
پارٹی کے ترجمان فیصل ندیم نے پریس کانفرنس کے دوران واضح اعداد و شمار فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے امیدوار قاضی ابراہیم گجر نے 283 پولنگ اسٹیشنز پر کل 25,377 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے امیدوار راشد بشیر کو تقریباً 24,000 ووٹ ملے، جس کا مطلب ہے کہ قاضی ابراہیم گجر نے حلقے میں واضح اکثریت حاصل کی تھی۔Also readEgyptian singer Muslim and Yara Tamer divorce again after family tensions
ووٹنگ کے کاغذات کے ضیاع کے سنگین الزامات
ترجمان کا کہنا تھا کہ حلقے میں ہزاروں ووٹنگ کے کاغذات غائب ہو گئے، جو بعد ازاں دوسرے پولنگ اسٹیشنز پر غیر قانونی طور پر استعمال کیے گئے۔ پارٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ پنجاب پولیس نے کھلے عام پاکستان مسلم لیگ (ن) کے امیدوار کے حق میں مہم چلائی اور ووٹرز پر دباؤ ڈال کر ان کا ووٹ چھینا۔
الیکشن اہلکاروں اور پولیس کی کردار کشی
مرکزی مسلم لیگ نے الیکشن کے عملے کی جانب سے کی گئی بے قاعدگیوں کی بھی پرزور مذمت کی۔ پارٹی کے مطابق، چند پولنگ افسران نے ووٹرز کے ثبوت کے طور پر انگلیوں کے نشان حاصل نہیں کیے، جو کہ الیکشن کے ضوابط کے منافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پنجاب کے اطلاعاتی منسٹر عظمیٰ بخری نے شیئر کیا گیا ویڈیو کلپ درحقیقت پولنگ افسر شاہد کی ہے، نہ کہ کسی پارٹی کارکن کی۔
فارینسک ٹیسٹنگ اور قانونی کارروائی کا اعلان
پارٹی نے تصدیق کے لیے ایک آڈیو ریکارڈنگ فراہم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جسے فورینک سائنسی ٹیسٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے کی تیاری ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نے 50 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے اور ان افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں بے قاعدگیوں میں ملوث پایا گیا۔
قومی اسمبلی اور عدالتوں میں چیلنج کی تیاری
فیصل ندیم نے عزم کا اظہار کیا کہ پارٹی NA-77 کے نتائج کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں قانونی چیلنج کرے گی۔ اس موقع پر قاضی ابراہیم گجر، ڈپٹی سیکرٹری جنرل خالد نائک گجر، مسلمان یوتھ لیگ کے صدر طاہب قیوم، پنجاب کے صدر ڈاکٹر ممتاز اقبال ہاشمی اور انجینئر حریر در سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداران موجود تھے۔
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