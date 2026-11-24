مریم نواز کا 5000 گرین بسیں اور 5 لاکھ گھر لانے کا اعلان
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5000 گرین بسیں، 5 لاکھ گھر اور 150 تحصیلات میں سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے صوبے کی ترقیاتی کارکردگی کا جائزہ لیا۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے راولپنڈی میں بارانی یونیورسٹی کے ہوسٹل کی بنیاد اور ہونہار اسکالرز کے لیے اسکالرشپ کی تقسیم کے موقع پر صوبے کی ترقیاتی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ صوبے بھر میں مزید 5000 گرین بسیں متعارف کروائی جائیں گی اور ' اپنی چھت اپنا گھر' پروگرام کے تحت کل 5 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ اعلان صوبائی حکومت کی موجودہ کارکردگی اور آنے والے منصوبوں کا اہم حصہ ہے۔
صاف ستھرائی اور سبز نقل و حمل کی حکمت عملی
مریم نواز نے 'ستھرا پنجاب' پروگرام کی کامیابیوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا کہ پچھلی حکومت میں جادو ٹونے اور موکلوں کے ذریعے نظام چلایا جاتا تھا لیکن اب پنجاب ایک ٹرینڈ سیٹر بن چکا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ہزار دنوں کے دوران صوبے کے ہر شہر، گاؤں اور محلوں میں 2 لاکھ کی فورس نے صفائی کا کام سرانجام دیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی نئی حکومت نے بھی پنجاب کی طرز پر 'ستھرا آزاد جموں کشمیر' کا پروگرام شروع کیا ہے۔Also readلداخ میں چین نے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دئیے
وزیراعلیٰ نے بتایا کہ کوڑے کرکٹ کو انرجی میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اگلے ہزار دنوں میں ویسٹ سے پاور پلانٹس لگائے جائیں گے۔ موجودہ دور میں 1100 گرین بسیں صوبے بھر میں چل رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر روز ایک نئی بس متعارف کروائی گئی ہے۔ راولپنڈی میں 80 گرین بسیں اور آئندہ چند ماہ میں 150 تحصیلات میں 3000 بسوں کا اضافہ یقینی بنایا جائے گا۔
شہریوں کے لیے سستی اور محفوظ سروسز
گرین بسوں کے کرایہ اور سہولیات کے حوالے سے وزیراعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پٹرولیم مصنوعات کی مہنگائی کے باوجود بس کا کرایہ 20 روپے برقرار ہے۔ خواتین، بچوں، بزرگ حضرات اور طالب علموں کے لیے یہ سفر بالکل مفت ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام بسوں میں فری وائی فائی اور موبائل چارجنگ کی سہولیات موجود ہیں، جس سے مسافروں کی سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔
پنجاب کے مختلف شہروں میں گرین بسوں اور اسٹینڈز کا معیار یکساں رکھا گیا ہے۔ پنڈی، گوجرانوالہ، رحیم یار خان، چنیوٹ، مظفرگڑھ، وہاڑی اور چکوال میں ایک ہی طرز کی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد صوبے کے ہر شہر اور تحصیل کے لوگوں کو قابل عزت اور محفوظ نقل و حمل کی سہولت فراہم کرنا ہے۔
گھریلو پروگرام اور طبی سہولیات کا توسیعی جائزہ
'اپنی چھت اپنا گھر' پروگرام کے تحت ڈھائی لاکھ گھر پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں تقریباً 50 ہزار کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کی گئی ہے۔ صوبے بھر میں کیتھ لیوب اور کارڈیالوجی سینٹرز کا جال بچھا دیا گیا ہے، جہاں شہریوں کو مہنگے نجی اسپتالوں جیسی سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ادویات اور علاج معالجہ مفت ہے، جس سے لوگ چھوٹے شہروں میں علاج کے لیے رجوع کر رہے ہیں۔
لاہور میں نواز شریف کینسر اسپتال اور ملتان کے نشتر اسپتال میں کینسر یونٹس کا کام تیز ہے۔ راولپنڈی سمیت تمام ڈویژنز میں اگلے 18 ماہ میں کینسر ٹریٹمنٹ یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ ایک ہزار کلینک آن ویل کے ذریعے چار کروڑ افراد کا علاج کیا جا چکا ہے، جبکہ 15 ہزار بچوں کی ہارٹ سرجری مکمل ہو چکی ہے اور مزید 3 ہزار بچوں کی بھی کامیاب سرجری کی گئی ہے۔
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