مریم نواز کی پنجاب بھر میں صفائی مہم کی ذاتی نگرانی

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عیدالاضحی کے موقع پر صوبے کی تاریخ کی سب سے بڑی صفائی مہم کی نگرانی کی، جس میں 176,000 سے زائد کارکنان اور 40,000 گاڑیاں شامل ہیں۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عیدالاضحی کے موقع پر صوبہ بھر میں صفائی کی سب سے بڑی مہم کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ اس سلسلے میں ایک جدید ترین نظام تشکیل دیا گیا ہے جو آٹھ مختلف محکموں اور ذرائع کو آپس میں مربوط کرتا ہے تاکہ صفائی کی سرگرمیوں پر حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ فراہم کی جا سکے۔ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو میدان میں تعینات کیا گیا تاکہ وہ شہری اور دیہی علاقوں میں صفائی کے انتظامات اور فضلے کو ٹھکانے لگانے کے عمل کی نگرانی کریں۔ " صحت پنجاب " اقدام کے تحت لاہور، فیصل آباد، ملتان، ڈیرہ غازی خان، گوجرانوالہ، راولپنڈی، بہاولپور اور ساہیوال اضلاع میں خصوصی صفائی ٹیمیں متحرک کی گئیں۔ ان ٹیموں نے صبح سویرے گلیوں، محلوں، مساجد، عیدگاہوں، قبرستانوں، بازاروں اور اہم سڑکوں پر صفائی کے کام انجام دیے۔ حکام نے بتایا کہ مساجد اور عیدگاہوں کی طرف جانے والی سڑکوں کو دھویا اور صاف کیا گیا، جبکہ مختلف علاقوں میں چونے کے نشانات بھی لگائے گئے۔ بازاروں اور رہائشی گلیوں میں خصوصی نگرانی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں تاکہ لوگ جانوروں کے فضلے اور باقیات کو عوامی مقامات پر نہ پھینکیں۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں پر 50,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ آپریشنل پلان کے تحت گلیوں اور بازاروں کو جراثیم کش ادویات سے دھویا جا رہا ہے اور گلاب کے پانی سے خوشبو دار بنایا جا رہا ہے تاکہ عید کی چھٹیوں کے دوران بدبو پر قابو پایا جا سکے اور صفائی برقرار رکھی جا سکے۔ صوبائی حکومت نے پنجاب کے تمام 4,000 یونین کونسلوں میں " صحت پنجاب " کیمپ قائم کیے ہیں۔ عیدالاضحی صفائی مہم کے لیے 176,000 سے زیادہ صفائی کارکنان تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ اس آپریشن کے لیے مزید 8,000 کارکنان کو خصوصی طور پر بھرتی کیا گیا ہے۔ 40,000 سے زیادہ گاڑیاں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں، اور جانوروں کے فضلے کو جمع کرنے اور منتقل کرنے کے لیے مزید 12,000 لوڈر رکشے کرائے پر لیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ چھوٹی یونین کونسلوں کو دو، درمیانی کو تین اور بڑی یونین کونسلوں کو چار لوڈر رکشے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، تقریباً 12.
5 ملین ماحول دوست فضلہ کے تھیلے گھر گھر تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ شہری عید کے دوران قربانی کی باقیات کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگا سکیں
مریم نواز صحت پنجاب عید الاضحی صفائی مہم پنجاب حکومت
