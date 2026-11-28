مریم نواز کا دی ویمن یونیورسٹی میں اعلان: 22 ارب روپے سے لاکھوں اسکوٹیز کی تقسیم
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دی ویمن یونیورسٹی ملتان میں 22 ارب روپے سے لاکھوں اسکوٹیز تقسیم کا اعلان کیا اور جنوبی پنجاب کی ترقی کے نئے اعلانات کیے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے دی ویمن یونیورسٹی ملتان میں منعقدہ آٹھویں کانووکیشن میں شرکت کی اور وہاں موجود طالبات کو خطاب کرتے ہوئے تعلیمی اور مالی خودمختاری کے حوالے سے اہم اعلان کیا۔ تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ دسمبر کے مہینے سے لڑکیوں کو مفت اسکوٹیز کی تقسیم شروع کر دی جائے گی، جس کے لیے 22 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ایک لاکھ سے زائد اسکوٹیز تقسیم کی جائیں گی، جس کا مقصد عورتوں کی معاشی خودمختاری کو فروغ دینا ہے۔
تعلیمی و معاشی خودمختاری کے نئے اقدامات
دی ویمن یونیورسٹی ملتان کے آٹھویں کانووکیشن کے موقع پر طالبات نے تالیاں بجا کر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پرجوش استقبال کیا، جس کے بعد انہوں نے جنوبی پنجاب کی تعلیمی اور ترقیاتی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ مریم نواز شریف نے خطاب میں کہا کہ ساڈھیاں دھیاں ساڈا مان ہیں اور ان بچیوں کے والدین سپر ہیرو ہیں جن کی قربانیاں قابلِ ستائش ہیں۔ انہوں نے طالبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کل کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ بھی یہیں سے نکلیں گیں، لہذا طالبات اپنے اذہان کو کھلا رکھیں اور خود کو کمتر نہ سمجھیں۔Also readIranian men, women hockey teams to visit Pakistan next month
مریم نواز شریف نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں سے لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جو عورتوں کی ایمپاورمنٹ کی علامت ہے۔ حکومت کی جانب سے 1600 لڑکیوں کو اسکالرشپ فراہم کی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت ایک لاکھ گوگل فری سرٹیفکیٹ بھی دے رہی ہے۔ کاروبار کرنے کی خواہشمند خواتین کے لیے بلا سود قرضے فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا، تاکہ ان کی معاشی بنیاد کو مضبوط بنایا جا سکے۔
جنوبی پنجاب کی ترقی اور انتظامی اصلاحات
پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب کی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تین سال میں جنوبی پنجاب میں اتنے کام ہوئے ہیں جتنے پچھلے 80 سال میں نہیں ہوئے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ لاہور میں جو ترقی ہو رہی ہے، وہی ملتان، لیہ، خانیوال اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی جاری ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ عورت گھر کے ساتھ ملک اور صوبہ بھی چلا سکتی ہے، اور سابق حکومت کے دوران جیل میں ہراسمنٹ کا سامنا کرنے کے باوجود آج پنجاب عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔
انتظامی اصلاحات کے سلسلے میں مریم نواز شریف نے اعلان کیا کہ ٹاپ لیول تک سفارش کلچر کا خاتمہ کر کے وائس چانسلرز اور تعلیمی اداروں کے سربراہان کی تقرری میرٹ پر یقینی بنائی گئی ہے۔ پہلی بار فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں خاتون وائس چانسلر کی تقرری کی گئی ہے، جو کہ اس حوالے سے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے ننکانہ صاحب کے ڈی سی اور ڈی پی او کو بہترین کارکردگی پر ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا، جو کہ عوامی خدمت میں بہتری کا ثبوت ہے۔
محفوظ پنجاب اور خواتین کے تحفظ کی یقین دہانی
وزیر اعلیٰ نے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کا ذکر کیا اور کہا کہ پنجاب کی بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کے لیے محفوظ پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے تمام خواتین کو ویمن سیفٹی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور خطرے یا ہراسانی کی صورت میں پینک بٹن یا 15 پر فوری کال کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز شریف نے والدین سے بھی اپیل کی کہ وہ بچیوں کی مدد کریں اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ظلم و زیادتی کو روکا جا سکے۔
خطاب کے اختتام پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے طالبات سے کہا کہ وہ ترقی کا دیا جلائے رکھیں اور یقین رکھیں کہ ان کی ماں مریم نواز پوری قوت سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس وسائل نہیں، ان کی دہلیز تک وسائل پہنچانا ان کا مشن ہے۔ دی ویمن یونیورسٹی ملتان کی اس تقریب نے ثابت کیا کہ پنجاب کی عورتیں تعلیمی اور معاشی میدان میں ترقی کے نئے اعشاریے طے کر رہی ہیں۔
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