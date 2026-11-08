مریم نواز کے حقیقی احکامات: عوام پر کوئی پابندی نہیں، کاروبار بند نہیں ہوں گے
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں سکیورٹی کے نام پر کاروبار بند کرنے اور عوامی آمدورود میں رکاوٹیں ڈالنے کے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے کے تمام انتظامی اور پولیس افسران کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ ان کی آمد کے دوران عام عوام کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ انہوں نے واضح حکم دیا ہے کہ کسی بھی مارکیٹ، دکان، کاروباری ادارے یا تجارتی مرکز کو ان کی آمد کی سکیورٹی کی وجہ سے بند نہیں کیا جائے گا۔
کاروبار اور سڑکوں کی بندش پر پابندی
وزیر اعلیٰ نے ٹویٹر یعنی ایکس پر اپنے ایک پیغام میں اس بات کی تکرار کی کہ صوبے کے تمام ریجنل پولیس افسران، ڈسٹرکٹ پولیس افسران، کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کو یہ احکامات دوبارہ جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ کوئی بھی مارکیٹ، شاپ، بزنس یا کوئی اور ادارہ ان کی آمد کی وجہ سے بند یا اپنی سرگرمیاں معطل کرنے کے لیے کہا نہیں جائے گا۔Also readShocking death of TV anchor Rabia Ahsan puts husband under police investigation
سکیورٹی کے نام پر عوامی تحریک پر پابندی
مریم نواز شریف نے اپنے خطوطے میں واضح الفاظ میں حکم دیا ہے کہ سکیورٹی کے بہانے کسی بھی رہائشی گلی کو بلاک یا مہر کیا نہیں جائے گا اور نہ ہی مقامی رہائشیوں کی آمدورود پر کوئی پابندی عائد کی جائے گی۔ ان کا مؤقف ہے کہ سکیورٹی انتظامات کو اتنا مہارت سے نافذ کیا جائے کہ اس سے عوام کی روزمرہ زندگی میں کسی طرح کی رکاوٹ یا بے چینی پیدا نہ ہو۔
ضبط سکیورٹی اور سخت کارروائی کا انتباہ
وزیر اعلیٰ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام سکیورٹی انتظامات چھپا کر اور بغیر کسی تاخیر یا رکاوٹ کے یقینی بنائیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان ہدایات کی حرف بہ حرف اور روح کے مطابق پابندی ناگزیر ہے اور اگر کوئی افسر ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔
عوامی زندگی اور معاشی سرگرمیوں کا تسلسل
اس جدید حکم نامے کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے سرکاری دوروں کے دوران عوامی زندگی، تجارتی سرگرمیاں اور روزمرہ کی آمدورود متاثر نہ ہو۔ پنجاب کی صوبائی حکومت کا یہ موقف ہے کہ سکیورٹی اور عوامی سہولیات ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں بلکہ دونوں کو یکساں اہمیت دی جانی چاہیے تاکہ عوام کو کسی قسم کی تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
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