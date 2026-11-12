مریم نواز نے پنجاب کے دریاؤں میں خالص سونے کے ذخائر کی تصدیق کردی
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا کہ صوبے کے دریاؤں میں خالص سونے کے وافر ذخائر موجود ہیں اور سروے جاری ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ صوبے کے دریاؤں میں قدرتی طور پر بہنے والا خالص سونا موجود ہے اور اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے سروے جاری ہیں۔ انہوں نے یہ بات منگل کو 2 روزہ منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے پہلے روز ہونے والے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مریم نواز نے تصدیق کی کہ پنجاب کے دریاؤں میں خالص سونے کے وافر ذخائر کے شواہد مل گئے ہیں۔
دریائی ذخائر کی تفصیلات اور سروے کی نوعیت
وزیراعلیٰ پنجاب نے تفصیل سے بتایا کہ پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین ہے اور ان دریاؤں میں سونے کے علاوہ دیگر قیمتی معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دریائی ریت اور بجری میں سونے کے ساتھ دیگر دھاتیں اور قیمتی معدنیات بھی موجود ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب کے دریاؤں میں سونے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے سروے جاری ہے اور وافر ذخائر کے شواہد مل چکے ہیں۔Also readPM Shehbaz Sharif: Grant Climate Finance at COP31
صوبائی معدنی وسائل کی نوعیت اور اقسام
مریم نواز نے بتایا کہ پنجاب میں کوئلے، گرینائٹ، پنک سالٹ اور راک سالٹ کے ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بے پناہ قدرتی وسائل اور غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے زور دے کر کہا کہ قدرتی وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے اور اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کا مقصد اور اہمیت
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد معدنی شعبے کی ترقی کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس فورم کے ذریعے صوبائی حکومت معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے معدنی وسائل سے استفادے کے لیے تجارتی شراکت داریوں کی تلاش جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ صوبے میں کاروبار کے لیے سستے نرخوں پر زمین فراہم کی جا رہی ہے۔
معاشی اثرات اور مستقبل کا منصوبہ
مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے قدرتی وسائل کو مشترکہ دولت اور خوش حالی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دریاؤں میں سونے کے ذخائر کے شواہد ملنے کے بعد معاشی ترقی کے نئے دروازے کھلے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے امید ظاہر کی کہ ان وسائل سے فائدہ اٹھانے سے صوبے کی معیشت کو مضبوطی ملے گی۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ مستقبل میں مزید سرویز کے بعد حتمی اعداد و شمار سامنے آئیں گے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy