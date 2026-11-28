مریم نواز کی کونووکیشن: خواتین کی خود انحصاری اور جدید اسکیمات
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یونیورسٹی ملتان میں خطاب کرتے ہوئے خواتین کی تعلیم، روزگار اور خود انحصاری کو فروغ دینے والی بڑی اسکیمات کا اعلان کیا۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین کو خود پر یقین رکھنے اور اپنے کیریئر میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین نہ صرف گھرانوں کا خرچ چلا سکتی ہیں بلکہ صوبوں اور ممالک کو بھی کامیابی سے چلا سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات یونیورسٹی آف ویمن ملتان کی کونووکیشن کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے نوجوان خواتین کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔
تعلیمی و معاشی مواقع اور اسکالرشپ اسکیمات
وزیر اعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ ان کے حکمت عملی کا مرکزی مقصد وسائل کو محفوظ بنانا اور نوجوان خواتین کو براہ راست مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ تعلیم، روزگار اور ذاتی خود انحصاری حاصل کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملتان کی یونیورسٹی میں تقریباً 1600 طلباء کو Honhar اسکالرشپ دی جا رہی ہے، جبکہ پورے پروگرام میں 60 فیصد اسکالرشپ خواتین کو ملی ہیں۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
اسکالرشپ کی رقم 30000 روپے سے لے کر 110000 روپے تک ہے، جس کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تقریباً 750 خواتین طلباء کو لیپ ٹاپس پہلے ہی تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ پروگرام ابتدائی ہدف 40000 لیپ ٹاپس سے بڑھ کر تقریباً 125000 لیپ ٹاپس تک پہنچ گیا ہے۔
نقل و حمل اور ڈیجیٹل ہنر کے لیے نئے اقدامات
پنجاب حکومت لڑکیوں کی نقل و حمل کی سہولت کے لیے نئی اسکیم متعارف کرا رہی ہے۔ اگلے ماہ دسمبر سے طلباء کو سکوبرز تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت ابتدائی طور پر 100000 سکوبرز تقسیم کرے گی جن کی کل قیمت 22 ارب روپے ہے۔ یہ پروگرام آنے والے دو سالوں میں مزید پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
مریم نواز نے بتایا کہ سکوبرز کی اسکیم کے لیے لڑکیوں کی جانب سے لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ درخواستیں آئی ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ نوجوان خواتین میں نقل و حمل اور آزادی کے لیے زیادہ طلب ہے۔ حکومت 100000 مفت گوگل کیئرر سرٹیفیکیشنز بھی فراہم کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں کے پیشہ ورانہ اور ڈیجیٹل ہنر کو پروان چڑھایا جا سکے۔
سیاسی کامیابی اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی
انہوں نے تین سال پہلے کی بات یاد کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عورت پنجاب کا صوبہ چلا سکتی ہے، جبکہ آج پورے ملک اور عالمی سطح پر اس کارکردگی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں شہباز شریف کی جانب سے اس نظام کو چلانے کی صلاحیت پر سوالات اٹھانے والی باتیں یاد ہیں، لیکن انہوں نے ذمہ داری قبول کی اور اب صوبہ چلا رہی ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ بھارتی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تین سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ 14 کروڑ کی آبادی والے صوبے کی ذمہ داری ایک خاتون سنبھال سکتی ہے، تو آج اس کا نتیجہ عوام کے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے کارناموں کو اللہ کی توفیق کا نتیجہ قرار دیا۔
خواتین کے تحفظ اور معاشرتی برابری کا اعلان
انہوں نے بتایا کہ خواتین پاکستان کی آبادی کا تقریباً 51 فیصد ہیں اور ان کے بغیر ملک کی ترقی ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سہارے نہیں ہیں اور خود انحصاری اہم ہے۔ نوجوان کاروباری شخصیات کو بینک کے قرضوں کے لیے تیار رہنے کا مشورہ دیا، جو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا شکار ہونے سے پہلے ہی دیے جا سکتے ہیں۔
مریم نواز نے تصوراتی تعصب اور نااہل تعیناتیوں کے خلاف سخت وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو دوستی یا رشتہ داری کی بنیاد پر نوکری ملتی ہے، تو وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر سکتا ہے، جو ملک کی نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین سے تشدد، ہراسانی اور تمیز سے تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے سندھ میں دیکھے گئے ایک ویڈیو کا حوالہ دیا جس میں شوہر اپنی بیوی کو کھینچ رہا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں خواتین کے خلاف جرائم کے لیے صفر برداشت کی پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صوبے کو خواتین اور لڑکیوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور والدین کی فکر کو دور کرنے کی کوشش جاری ہے۔
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