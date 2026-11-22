مریم نواز کو سپر سی ایم قرار دیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کھلا چیلنج
سینیئر وزیر مریم اورنگزیب نے لاہور کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو سپر سی ایم قرار دیا ہے اور ان کے کارکردگی کے حوالے سے نفاذی اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو 'سپر سی ایم' قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر اور مسلم لیگ ن کی سینئر لیڈر مریم اورنگزیب نے راولپنڈی میں عوامی خدمت کے اپنے منصوبوں کی تفصیلات سے پردہ اٹھایا ہے۔
مریم نواز کی کارکردگی کا جائزہ
راولپنڈی میں پی پی پی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ مریم نواز شریف نے سماجی رابطوں کی دنیا میں ایک طاقتور نیٹ ورک تشکیل دیا ہے جو اب حقیقی زمین کی سطح پر کام کر رہا ہے۔Also readUK government to make case for greater public control of utilities
انہوں نے وضاحت کی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی توجہ بنیادی انسانی ضروریات پر مرکوز ہے جس میں مفت طبی علاج، ادویات، مسکن، اسپتالوں کی تعمیر اور تعلیمی اداروں کی بحالی شامل ہیں۔
مریم اورنگزیب نے واضح کیا کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اقتدار حاصل نہیں کر سکتا اور اس موقع پر انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے استقبال کی تیاریوں کی بات کی۔
آوردہ تنقید کا جواب
وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے تنقید کرنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اپنی تنقیدی سرگرمیوں کے بجائے نفاذی منصوبوں میں مقابلہ کریں کیونکہ نعرے بازی عملی کام کے متبادل کا کام نہیں کر سکتی۔
ان کا کہنا تھا کہ حقیقی ترقیاتی کام ہی سیاست میں کامیابی کی واحد مثال ہے اور اس لیے انہوں نے اپنا کام ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ معیار کا تعین کیا ہے۔
راولپنڈی کے لیے خصوصی اقدامات
مریم اورنگزیب نے راولپنڈی شہر کی عوام کے لیے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے راولپنڈی کے عوام کے لیے 80 بسوں کا انتظام کیا ہے تاکہ ان کے سفر میں آسانی پیدا کی جا سکے۔
اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ 24 نومبر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف طلباء میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس کی تقسیم کریں گی جس سے تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
مستقبل کے اہم تاریخی دن
سیاسی ناظرین کے مطابق راولپنڈی میں وزیر اعلیٰ کے استقبال کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور وہاں کے عوام نئی تاریخ قائم کرنے کی امید میں ہیں۔
مریم اورنگزیب نے ہنیف عباسی کی پارٹی کے وفادار سپوٹر ہونے کی بھی تصدیق کی اور انہیں بھی اس عظیم استقبال میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔
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