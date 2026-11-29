مریم نواز ہانگ کانگ میں نوبل سمٹ میں کلیدی خطاب کریں گی
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز ہانگ کانگ میں نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ سمٹ میں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کلیدی خطاب کریں گی۔
پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والے نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ سمٹ میں شرکت کے لیے اپنا سفر مکمل کر لیا ہے۔ وہ تین نومبر تک جاری رہنے والے اس اہم بین الاقوامی اجتماع میں کلیدی خطاب کے لیے مدعو کی گئی ہیں۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنے وفد کے ہمراہ ہانگ کانگ پہنچ چکی ہیں جہاں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ ہانگ کانگ سمٹ میں یہ دعوت ان کے ماحولیاتی اقدامات کے پیش نظر دی گئی ہے۔Also readE. coli outbreak at Northern Ireland nursery sparks public health investigation
پیٹر نوبل کی طرف سے سرکاری دعوت
نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ سمٹ کے چیئرمین پیٹر نوبل نے وزیراعلیٰ مریم نواز کو خصوصی طور پر کلیدی خطاب کے لیے مدعو کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں پنجاب میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے مریم نواز کے اقدامات کو سراہا ہے۔
پیٹر نوبل کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کا پائیدار ترقی کے لیے عملی طریقے کار اپنانے کا تجربہ عالمی برادری کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اور نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ ہانگ کانگ سمٹ کے درمیان طویل المدتی تعاون کے خواہاں ہیں۔
ماحولیاتی تحفظ کے مؤثر اقدامات اور کامیابیاں
وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنا جوابی خط لکھتے ہوئے کہا کہ نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ کی طرف سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے پنجاب کے مؤثر اقدامات کا اعتراف باعث اطمینان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں گرین ٹرانسپورٹ کی تطبیق ایک اہم قدم ہے۔
مریم نواز نے وضاحت کی کہ پنجاب میں فیول وہیکل کی سرکاری خریداری پر پابندی لگا دی گئی ہے جس سے ماحول پر اثرات کم ہو رہے ہیں۔ فضائی معیار میں بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات مؤثر ثابت ہو رہے ہیں۔
انہوں نے جنگلات میں آتشزدگی کی پیش گوئی کے لیے متعارف کرایا گیا جدید ترین نظام کو بھی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ دنیا پنجاب کے مؤثر اور پائیدار اقدامات کی معترف ہے۔
بین الاقوامی شراکت داری اور مستقبل کا منصوبہ
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ماحولیات میں بہتری اور تحفظ کے لیے نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ سے اشتراک کار خوش آئند ثابت ہوگا۔ یہ پنجاب کے عوام کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہاں کے اقدامات کو بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔
پہلی مرتبہ پنجاب کو دنیا بھر میں عوام دوست مؤثر اقدامات، بے مثال پراجیکٹس اور فلاحی پروگراموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ وزیراعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ شان دار پنجاب بنانے کا عزم اور عہد ضرور نبھائیں گے۔
نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ ہانگ کانگ سمٹ کے مباحثوں کو مؤثر بنانے اور عالمی تعاون کے فروغ کے لیے پنجاب کے وفد کی شرکت ضروری ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے پنجاب کے وژن، تجربات اور کامیابیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنا مستحسن عمل ہے۔
نوبل سسٹین ایبلٹی ٹرسٹ کی سربراہی اجلاس میں سربراہان مملکت، اہم وزرا، عالمی تنظیموں کے نمائندے، نوبل خاندان اور سائنس دان شریک ہیں۔ تین نومبر کو ہونے والے اس تاریخی اجلاس میں عالمی سطح کے فیصلے متوقع ہیں۔
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