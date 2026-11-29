مریم نواز شیخ کا نوبل سسٹینیبیلیٹی ٹرسٹ سمٹ میں اہم خطاب
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شیخ ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والے نوبل سسٹینیبیلیٹی ٹرسٹ سمٹ 2026 میں خاص کلیدی خطاب کریں گی۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شیخ کل دہرہ (پیر) کو ہانگ کانگ میں ہونے والے نوبل سسٹینیبیلیٹی ٹرسٹ سمٹ 2026 میں شرکت کریں گی جہاں وہ اپنے خطبہء خاص کے ذریعے صوبے کی ماحولیاتی کوششوں کو عالمی سطح پر پیش کریں گی۔
بین الاقوامی مہمان خصوصی کے طور پر خصوصی دعوت
مریم نواز کو نوبل سسٹینیبیلیٹی ٹرسٹ کے چیئرمین پیٹر نوبل نے اس بین الاقوامی سمٹ میں خصوصی کلیدی خطاب (Keynote Address) کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ یہ سمٹ ایشیا میں پہلی بار منعقد کیا جا رہا ہے۔ دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب کی ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے حوالے سے کی گئی کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ پیٹر نوبل نے اپنی خط میں لکھا کہ مریم نواز کی پائیداری کے عملی اقدامات متعارف کرانے کا تجربہ عالمی برادری کے لیے قیمتی سبق ثابت ہو سکتا ہے۔Also readپاکستان میں فن ٹیک اور ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی، سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن
حکام کی جانب سے آنے والی وفد کی گرمجوشی
پنجاب حکومت کے ایک بیان کے مطابق ٹرسٹ کے افسران نے ہانگ کانگ میں آنے والی صوبائی وفد کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ یہ وفد اسی سمٹ میں حصہ لینے کے لیے وہاں پہنچا ہے جہاں صدر مملکت، سینئر وزراء، بین الاقوامی اداروں کے نمائندے، نوبل خاندان کے ارکان اور قابل ذکر سائنسدان موجود ہوں گے۔ وفد صوبے کی پائیدار ترقی کی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی تحفظ کے منصوبوں کو عالمی برادری کے سامنے پیش کرے گا۔
ماحولیاتی اقدامات کی تفصیلات اور عالمی اعزاز
وزیر اعلیٰ نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ماحولیاتی کوششوں کا بین الاقوامی اعزاز صوبے کے عوام کے لیے فخر کا باعث ہے۔ انہوں نے سبز نقل و حمل، حکومتی مشینوں کے لیے ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی، ہوا کی معیار کو بہتر بنانے کے اقدامات اور جنگلات کی آگ کے ابتدائی وارننگ سسٹم جیسی کئی اقدامات کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوبل سسٹینیبیلیٹی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون ماحولیاتی تحفظ کی مزید بہتری میں مددگار ثابت ہوگا۔
2026 میں ہانگ کانگ میں انعقاد اور اہم تاریخ
اس سمٹ کا انعقاد ہانگ کانگ کے گرینڈ ہائیاٹ ہوٹل میں ہونے والا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ 30 نومبر کو اس سمٹ میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوں گی۔ یہ عالمی اجتماع ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا جہاں پائیدار ترقی کے مسائل پر بات چیت ہوگی اور اس حوالے سے نئے معیارات طے پائیں گے۔
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