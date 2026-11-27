مریم نواز کی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان اور عوامی خدمت کا نعرہ
چیف منسٹر مریم نواز شریف نے پنجاب میں تعلیم، صحت، رہائش اور عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے اہم ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ میرٹ اور محنت پر چل رہا ہے۔
پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف نے چکوال کے دورے کے دوران یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پنجاب اب ذاتی حاکمانہ طریقے سے نہیں بلکہ میرٹ، محنت اور صلاحیتوں پر چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صوبے کو دنیا کے سامنے پاکستان سے جڑے ہوئے غلط تاثرات سے پاک دکھانا ان کی حکومت کی ترجیح ہے۔ مریم نواز نے بتایا کہ ان کی انتظامیہ نہ صرف بڑے شہروں بلکہ چھوٹے اضلاع میں بھی ترقیاتی کاموں کو تیز کر رہی ہے تاکہ ہر شہری کو بنیادی سہولیات میسر آ سکیں۔
تعلیمی وسائل اور طلباء کی مدد کا نیا نظام
مریم نواز شریف نے بتایا کہ حکمتِ عملی کا ایک اہم ستون تعلیم ہے جہاں انہوں نے پچھلے ڈھائی سالوں میں خواتین کی ترقی کو بے مثال قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے تعلیم کے لیے شروع کیا گیا منصوبہ ہنر شنگاڈھائی ہزار اسکالرشپس کے ساتھ شروع کیا تھا لیکن اب یہ پروگرام لاکھوں طلباء تک پہنچ چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مالیاتی مشکلات کے باعث بہت سے طلباء، خاص طور پر یتیم بچے، اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے حکومت انہیں مواقع فراہم کر رہی ہے۔Also readجرمن ایئر لائن USC GmbH کو پاکستانی ایئر لائنز اتھارٹی سے منظوری
انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ تعلیم میں کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہونی چاہئیں اور اس لیے وہ خیبر پختونخوا سے آنے والے پانچ سو طلباء کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ امیر خاندانوں کے بچے مہنگی اسکولز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن حکومت کمزور طبقات کے لیے معیاری تعلیمی ادارے بھی قائم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر بچہ ان کے اپنے بچوں کی طرح ہے اور ان کا مقصد نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہے تاکہ مستقبل روشن ہو سکے۔
صحت اور نقل و حمل کی سہولیات میں توسیع
مریم نواز شریف نے چکوال میں قائم جدید کیڈیالوجی سینٹر اور کیٹ لیبارٹری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے دور میں ایسی سہولیات کا تصور کرنا مشکل تھا لیکن اب ایسے مراکز چالیس اضلاع میں قائم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب بھر میں بیس پانچ مقامات پر ایسی لیبارٹریز لگائی جا رہی ہیں تاکہ ہر شہری کو دل کے امراض کا علاج میسر ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے شہروں کے لوگوں کو بھی وہی معیاری صحت کی سہولیات دی جا رہی ہیں جو میٹروپولیٹن شہروں میں دستیاب ہیں۔
نقل و حمل کے شعبے میں بھی تبدیلی لانے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ صوبے بھر میں موٹروے اسٹاپس اور بس ٹرمینلز کو یکساں معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پہلے بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور تھے لیکن اب حکومت شائستگی سے بھرپور سفر کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ ترقی کا فائدہ صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر چھوٹے قصبے تک پہنچنا چاہیے۔
رہائشی منصوبے اور عورتوں کی حفاظت کی یقین دہانی
گھر گھر گھر اور عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں دو لاکھ پچاس ہزار گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں اور اگلے دو سالوں میں اتنے ہی گھر تعمیر ہوں گے۔ ان کا مقصد کرایہ پر رہنے والے لوگوں اور ان خاندانوں کو اپنا گھر دینا ہے جو گھر کی تعمیر کے لیے وسائل جمع نہیں کر پاتے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت اس منصوبے کو مزید وسعت دے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔
عورتوں کی حفاظت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ خواتین اب صوبے میں زیادہ محفوظ محسوس کر رہی ہیں کیونکہ حکومت نے عورتوں کی حفاظت ایپ متعارف کرائی ہے جس کے ذریعے وہ جنسی ہراسانی کی شکایت درج کر سکتی ہیں۔ انہوں نے اکتیس دسمبر کو نئے منصوبے کا اعلان کیا جس کے تحت نوجوان خواتین کے لیے پنک سکٹیز اور نوجوان مردوں کے لیے بلیک سکٹیز فراہم کی جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ان کا خواب ایک ایسا پنجاب چھوڑنا ہے جہاں خواتین بے خوف ہو کر رہائش اور روزگار حاصل کر سکیں۔
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