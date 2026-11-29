مریم نواز ہانگ کانگ میں نوبل سروسٹین ایبلٹی سمارٹ سے خطاب کریں گی
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہانگ کانگ میں ہونے والے نوبل سروسٹین ایبلٹی سمٹ 2026 میں خصوصی کلیدی خطاب کریں گی۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہانگ کانگ میں آئندہ اےونڈے ہونے والے نوبل سروسٹین ایبلٹی سمٹ 2026 میں خصوصی کلیدی خطاب کے لیے شرکت کریں گی۔ انہیں اس بین الاقوامی فورم میں بطور مہمان خصوصی دعوت دی گئی ہے جہاں وہ صوبے کے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے انتہائی اہم منصوبوں کے بارے میں عالمی سطح پر بات کریں گی۔
نوبل ٹرسٹ کی جانب سے خصوصی دعوت اور اسباب
نوبل سروسٹین ایبلٹی ٹرسٹ کے چیئرمین پیٹر نوبل نے پنجاب کی حکومت کے ماحولیات کے شعبے میں کیے گئے کارناموں کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو خصوصی دعوت نامہ ارسال کیا تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں واضح کیا کہ مریم نواز کی پائیداری کے لیے عملی اقدامات لانے میں حاصل شدہ تجربہ عالمی برادری کے لیے انتہائی مفید اور قابلِ تقلید سبق ثابت ہو سکتا ہے۔Also readپاکستان میں فن ٹیک اور ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی، سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن
یہ سمٹ ایشیا میں پہلی بار منعقد ہو رہا ہے جس کی میزبانی نوبل سروسٹین ایبلٹی ٹرسٹ کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے جاری کردہ بیان کے مطابق ہانگ کانگ پہنچنے پر ٹرسٹ کے عہدیداروں نے صوبائی وفد کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں ریاستوں کے سربراہان، سینئر وزرا، بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے، نوبل خاندان کے اراکین اور مشہور سائنسدان شرکت کرنے والے ہیں۔
مریم نواز کے ماحولیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ
وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر کے لیے تیاریوں کے دوران متعارف کرائے گئے اہم اقدامات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ ان میں سبز نقل و حمل کے نظام کا نفاذ، سرکاری سطح پر ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، اور فضائی آلودگی میں کمی کے لیے کی گئی کوششیں شامل ہیں۔ ان منصوبوں کا بنیادی مقصد شہریوں کی صحت اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا ہے۔
اس کے علاوہ، جنگلات میں آنے والی آتش زدگی کو روکنے کے لیے ایک جدید انتباہی نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زور دے کر کہا کہ ان اقدامات سے صوبے کی ماحولیاتی حالت میں نمایاں بہتری آئی ہے اور انہوں نے نوبل سروسٹین ایبلٹی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا۔
سمٹ 2026 کی تاریخ اور اہمیت
یہ بین الاقوامی سمٹ 30 نومبر کو ہانگ کانگ کے گرانڈ ہائیاٹ ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب بطور مہمان خصوصی شریک ہوں گی اور اپنی انتظامی صلاحیتوں اور ماحولیاتی پالیسیوں کے بارے میں عالمی رہنماؤں کو بریفنگ دیں گی۔ اس دورے کا مقصد صوبائی سطح پر کیے گئے کاموں کو عالمی منظر نامے میں اجاگر کرنا اور سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا ہے۔
پنجاب کے عوام کے لیے اس بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدگی کو ایک اعزاز قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ یہ مواقع پنجاب کو عالمی ماحولیاتی معیارات کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ صوبائی وفد کا ارادہ ہے کہ وہ اس فورم پر ترقیاتی اور ماحولیاتی منصوبوں کی کامیابیوں کو تفصیل سے پیش کریں گے۔
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