مریم نواز کا فاطمہ جنہو میڈیکل یونیورسٹی میں ڈاکٹرز کو خراج تحسین
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور میں فاطمہ جنہو میڈیکل یونیورسٹی کے اجلاس میں ڈاکٹرز کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے صحت کے شعبے میں بڑے تبدیلیاں کا دعویٰ کیا۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور میں فاطمہ جنہو میڈیکل یونیورسٹی کے کانوکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاتون ڈاکٹرز کی خدمات کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین ڈاکٹرز ملک کی صحت کے نظام کے لیے ایک قیمتی دولت ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز بننا صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ انسانی خدمت کا ایک سنجیدہ عہد ہے۔
صحت کے شعبے میں بنیادی اصلاحات
وزیر اعلیٰ پنجاب نے واضح کیا کہ وہ اپنے عہدے کی حلف برداری کے وقت مریضوں کی جانوں کی حفاظت اور ہر شہری کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا عہد کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے صحت کے شعبے کو بہتر بنانے اور عوام کو جدید طبی سہولیات دینے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ ان اقدامات کے تحت صوبے بھر میں جدید لیبارٹریز قائم کی گئی ہیں۔Also readماہرین کی احتیاط: بے ضرورت سپلیمنٹس صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں
وزیر اعلیٰ نے مزید بتایا کہ مریضوں کو بروقت علاج دلوانے کے لیے مختلف مقامات پر سٹروک سینٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں ملک کا سب سے بڑا کینسر ہسپتال تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ کینسر کے مریضوں کو بہتر علاج کی سہولت میسر آ سکے۔
بینکاک ٹیکسٹرولیز اور مفت علاج
مریم نواز شریف نے تفصیل سے بتایا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں اب تک ایک سو کروڑ افراد کو مفت طبی علاج فراہم کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر مریض مالیاتی مشکلات کے بغیر مناسب طبی علاج حاصل کر سکے۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے اپنی پختہ عہد کی دہرائی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سٹروک کے مریضوں کے لیے مفت ایمرجنسی علاج کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ٹینکے (TNK) انجکشن کے ذریعے سٹروک کے مریضوں کو بروقت اور مؤثر علاج دیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام مریضوں کی بچاؤ کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔
موبائل کلینکس اور مستقبل کی منصوبہ بندی
پنجاب حکومت نے صحت کے شعبے میں اپنی کوششوں کو مزید وسعت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موبائل کلینکس کے ذریعے دور دراز علاقوں میں طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مریضوں کے گھروں تک مفت ادویات کی ڈلیوری کا نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صوبے کے مختلف ڈویژنز میں کینسر ٹریٹمنٹ کے نئے مراکز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہر شہری کو معیاری اور سستے طبی علاج کی سہولت میسر ہو۔
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