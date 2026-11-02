مریٹائم سروسز منسٹر نے بحریہ یونیورسٹی میں 5واں آئی ایم ایس دیکھا
فاڈرل منسٹر مریدان امور نے بحریہ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور بحری شعبے میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے اہم پہلوؤں پر بات چیت کی۔
فاڈرل منسٹر برائے مریدان امور محمد جوانید انور چوہدری نے بحریہ یونیورسٹی میں 5واں انٹرنیشنل مریدم سیمپوزیم ( آئی ایم ایس 2026) میں شرکت کی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیر کو رپورٹ کیا کہ انہوں نے بحری ترقی، تعلیمی شراکت داری اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اہم پہلوؤں پر زور دیا۔
بحری شعبے میں تعلیمی اور ٹیکنالوجیکل ترقی
اپنے دورے کے دوران وفاقی منسٹر نے بحریہ یونیورسٹی کے وائس ایڈمرل اید حامد سے ملاقات کی۔ دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور او ایل اے کی سطح کے تعلیمی اداروں کی تحقیق، جدت اور قومی ترقی میں کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
اس موقع پر منسٹر نے یونیورسٹی کے آئی ای سینٹر آف ایکسی لینس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجیز میں یونیورسٹی کے اقدامات کا معائنہ کیا۔ یہ اقدامات پاکستان کی پیشرفت میں حصہ ڈالنے کے لیے ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی عکاسی کرتے ہیں۔
بحری معیشت اور جی ڈی پی میں کردار
جوانید انور چوہدری نے وضاحت کی کہ مریدم معیشت پاکستان کے جی ڈی پی میں صرف 0.4 فیصد کا حصہ ڈالتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی پالیسیوں کو مریدم سیکٹر کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جانا چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ ساحلی اور ماہی گیری کے گروہوں کے طلباء کو معیاری تعلیمی مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں۔ یہ اقدامات ساحلی علاقوں کی ترقی اور معاشرتی یکجہتی کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔
پاکستان بحریہ اکادمی کے ساتھ تعاون
سیمپوزیم کے موقع پر یونیورسٹی کے وائس رییکٹر نے کہا کہ بحریہ یونیورسٹی پاکستان مریدم اکادمی کے ساتھ تعلیمی تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے بحری تعلیم اور تحقیق میں تعاون کے مواقع پر روشنی ڈالی۔
یہ سیمپوزیم نہ صرف تعلیمی سطح پر بحث و مباحثے کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے بلکہ صنعت اور تعلیم کے درمیان خلیے کو بھی پر کرتا ہے۔ اس سے ملک کی مریدم پالیسیوں میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔
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