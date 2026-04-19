مری اور کوٹلی ستیاں میں سیاحت کے فروغ اور ترقی کے منصوبے: 5 اسٹار ہوٹلز، گلاس برج اور گلاس ٹرین کی تعمیر کا آغاز

مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس میں مری اور کوٹلی ستیاں کے لیے سیاحت کے فروغ اور ترقی کے اہم منصوبوں کی منظوری دی گئی، جن میں 5 اسٹار ہوٹلز، گلاس ٹرین، اور ملک کا پہلا اسکائی گلاس برج شامل ہیں۔
مسلم لیگ (ن) کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مری م نواز کی مشترکہ زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مری اور کوٹلی ستیاں کے علاقوں میں سیاحت کو فروغ دینے اور ان کی جامع ترقی کے حوالے سے انتہائی اہم اور انقلابی فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے ان علاقوں کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سیاحت کے شعبے میں انقلاب لانے کے عزم کا اظہار کیا۔
اجلاس میں سب سے نمایاں فیصلہ کوٹلی ستیاں میں پنجاب کے پہلے اسکائی گلاس برج کی تعمیر کے منصوبے کو اصولی منظوری دینا تھا۔ یہ منصوبہ نہ صرف کوٹلی ستیاں کو ایک نیا سیاحتی مرکز بنائے گا بلکہ پورے خطے میں سیاحت کے منظر نامے کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ، مری کے علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ کے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس قدرتی آفت سے محفوظ رہا جا سکے اور متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جا سکے۔
اجلاس کے دوران مری میں سیاحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پیش کی گئی، جس کے تحت مری میں تین نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کیے جائیں گے۔ ان زونز میں نجی شعبے کی شراکت داری سے بین الاقوامی معیار کے 5 اسٹار ہوٹلز تعمیر کیے جائیں گے، جو مری کی سیاحتی صلاحیت کو بلندیوں پر لے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، مری کے اہم راستوں پر موجود سڑکوں کی توسیع کا کام بھی شروع کیا جائے گا تاکہ سیاحوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو اور ٹریفک کا دباؤ کم ہو۔ سب سے پرجوش منصوبوں میں سے ایک گلاس ٹرین پراجیکٹ ہے، جس کے جلد آغاز کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جدید ٹرین سیاحوں کو مری کی دلکش وادیوں کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا ایک منفرد موقع فراہم کرے گی اور مری کو ایک عالمی سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرائے گی۔
سیاحت کے فروغ کے ایجنڈے کو مزید وسعت دیتے ہوئے، اجلاس میں سیاحتی کشش بڑھانے کے لیے متعدد نئے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ ان میں نئے پارکس کی تعمیر، ایک جدید زولوجیکل گارڈن کا قیام، ماحولیاتی تحفظ کے حامل ایکوزونز، اور گلیمپنگ پوڈ ویلجز کا تصور شامل ہے۔ گلیمپنگ، یعنی عیش و آرام کے ساتھ کیمپنگ، سیاحوں کو قدرتی ماحول سے قریب تر لائے گی جبکہ جدید سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ، ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے پیراگلائیڈنگ کلب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی، جو مری کے پہاڑی علاقوں میں سیاحتی سرگرمیوں کو ایک نئی جہت دے گی۔
پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے، بلک واٹر سپلائی اسکیم اور رین واٹر ہارویسٹنگ (بارش کا پانی جمع کرنے کے) منصوبوں پر جاری پیشرفت کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ان منصوبوں سے مری اور کوٹلی ستیاں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔
ان اہم فیصلوں کے علاوہ، پنجاب بھر میں سرکاری عمارتوں کی بہتر دیکھ بھال اور انتظام کے لیے ایک مربوط فیسلیٹی مینجمنٹ یونٹ کے قیام کی اصولی منظوری بھی دی گئی۔ اس یونٹ کا مقصد سرکاری املاک کو محفوظ اور فعال رکھنا ہوگا۔ یہ تمام منصوبے مری اور کوٹلی ستیاں کو ایک پرکشش سیاحتی مقام بنانے کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے، جس سے مقامی معیشت کو تقویت ملے گی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
مری کوٹلی ستیاں سیاحت ترقی 5 اسٹار ہوٹل گلاس ٹرین اسکائی گلاس برج مریم نواز نواز شریف پنجاب