مستنگ: سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 27 دہشت گرد ہلاک
مستنگ کے کرم ویلی میں 'آپریشن رد الفتنہ 3' کے تحت سیکیورٹی فورسز نے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کارروائی میں مقامی کمانڈر یاسر پکانی سمیت اہم دہشت گرد قتل کیے گئے۔
بلوچستان کے ضلع مستنگ میں کرم ویلی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کے دوران 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ آپریشن ' آپریشن رد الفتنہ 3' کے تحت دو الگ الگ مراحل میں کیا گیا جس میں پہلے مرحلے میں 15 دہشت گرد مارے گئے اور دوسرے مرحلے میں مزید 12 کو ہلاک کیا گیا۔
آپریشن کی تفصیلات اور کارروائی
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس بھرپور کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے پناہ گاہوں سے ہتھیاروں، گولی باری کی بڑی مقدار اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد (آئی ای ڈیز) بازیاب کرائے گئے۔ اس آپریشن میں مقامی کمانڈر یاسر پکانی کو بھی ان کے ساتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا، جس سے دہشت گردوں کے مقامی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔Also readنوکیس جولیٹ براد پٹ کا نام ہٹانے پر غور، جولی خاندان میں اب تک پانچ بچوں نے ایسا کیا
مقامی کمانڈر اور اس کے ساتھیوں کا انجام
یاسر پکانی کی ہلاکت اس آپریشن کا ایک اہم حصہ تھی کیونکہ وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے ثابت کیا ہے کہ وہ انتہائی موثر انٹیلی جنس کے ذریعے دشمن کو شکست دینے کے لیے مسلسل محنت کر رہی ہیں اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ علاقے میں دہشت گردی کے عناصر کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔
علاقائی امن اور مستقبل کی حکمت عملی
سیکیورٹی فورسز نے وضاحت کی ہے کہ ہلاک شدہ دہشت گردوں کے علاقے میں سینٹی رائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہاں کوئی مزید دہشت گرد چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس آپریشن کے ذریعے سیکیورٹی فورسز نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ بلوچستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور آپریشن تب تک جاری رہیں گے جب تک کہ آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔
مہم جویی اور عوامی تحفظ کی یقین دہانی
یہ کارروائی کرم ویلی کے علاقے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے عہد کیا ہے کہ وہ علاقے کی عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور دہشت گردوں کے خلاف اپنی مہم جویی کو جاری رکھیں گے۔ اس آپریشن کے نتائج سے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف عوامی حمایت بھی مضبوط ہوئی ہے۔
دہشت گردی کے خلاف عزم اور نئی کارروائیاں
سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک آغاز ہے اور آئندہ بھی ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو دہشت گردی کے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔
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