مستنگ میں آپریشن ردالفتنه کے تحت 15 دہشت گرد مارے گئے اور ان کی پناہ گاہیں تباہ
بلوچستان کے ضلع مستنگ میں سیکیورٹی فورسز کی دو الگ الگ کارروائیوں میں 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آپریشن ردالفتنه 3 کے دوران علاقے کو مکمل طور پر صاف کیا گیا ہے۔
بلوچستان کے ضلع مستنگ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن ردالفتنه کے تیسرے مرحلے کے تحت دو الگ الگ خفیہ اطلاعاتی کارروائیاں کامیابی سے انجام دیں جس میں پچاس دہشت گردوں کو نشانہ زد کیا گیا اور ان کے کئی پناہ گاہوں کو تباہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر اور ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ کارروائیاں ہندوستان کے فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف چلنے والے اس اہم مہم کا حصہ تھیں جس کا مقصد صوبے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی یقین دہانی کرانا ہے۔ پہلی کارروائی میں پانچ دہشت گرد مارے گئے جبکہ دوسری کارروائی میں دس اور دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا۔ ان دونوں آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بڑے ذخیرے بھی ملا جو دہشت گردوں کے پاس موجود تھے۔ مزید برآں کئی ایسی جگہیں بھی منہدم کر دی گئیں جہاں سے دہشت گرد حملے کرتے تھے۔.
بلوچستان کے ضلع مستنگ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن ردالفتنه کے تیسرے مرحلے کے تحت دو الگ الگ خفیہ اطلاعاتی کارروائیاں کامیابی سے انجام دیں جس میں پچاس دہشت گردوں کو نشانہ زد کیا گیا اور ان کے کئی پناہ گاہوں کو تباہ کیا گیا۔ آئی ایس پی آر اور ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ کارروائیاں ہندوستان کے فرقہ وارانہ تشدد کے خلاف چلنے والے اس اہم مہم کا حصہ تھیں جس کا مقصد صوبے سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کی یقین دہانی کرانا ہے۔ پہلی کارروائی میں پانچ دہشت گرد مارے گئے جبکہ دوسری کارروائی میں دس اور دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا۔ ان دونوں آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کے بڑے ذخیرے بھی ملا جو دہشت گردوں کے پاس موجود تھے۔ مزید برآں کئی ایسی جگہیں بھی منہدم کر دی گئیں جہاں سے دہشت گرد حملے کرتے تھے۔
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