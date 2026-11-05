مستفیض الرحمان نے میلبورن رینیگیڈز کے ساتھ دستخط کیے
بنگلا دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان نے میلبورن رینیگیڈز کے ساتھ بگ بیش لیگ کے 16ویں سیزن کے لیے معاہدہ کرلیا ہے جو 12 دسمبر کو شروع ہوگا۔
میلبورن رینیگیڈز نے بنگلا دیش کے ممتاز فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو بگ بیش لیگ کے 16ویں سیزن کے لیے ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب کھیل کے منتظرین میں اس بات کی بڑھتی ہوئی تجسس تھی کہ رینیگیڈز اپنی ٹیم میں کمی کو کیسے پورا کریں گے۔ مستفیض الرحمان اب تک ٹی 20 فرنچائز کرکٹ میں 331 میچز کھیل چکے ہیں اور انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل 423 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ ان کا تازہ ترین معاہدہ ان کی کیریئر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔
مستفیض الرحمان کی ٹیم میں شمولیت کی تفصیلات
میلبورن رینیگیڈز نے مستفیض الرحمان کو انجری کی زد میں آنے والے فاسٹ بولر جیسن بہرینڈورف کے متبادل کے طور پر ٹیم میں شامل کیا ہے۔ 31 سالہ اس کھلاڑی کی شمولیت سے ٹیم کے پاس ایک تجربات کار بولر مل گیا ہے جو دباؤ کی صورتحال میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ مستفیض الرحمان کے مطابق یہ ان کی پہلی بگ بیش لیگ ہوگی اور وہ اس موقع کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے اپنے نئے کیریئر کے پہلے قدم پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایم سی جی کو اپنا ہوم گراؤنڈ بنانے کے منتظر ہیں۔Also readپاکستان کا مقامی ایئر ٹو ایئر میزائل فاز کامیاب تجربے سے لیس
کوچ لیوک رونکی کا مشہور کھلاڑی پر اعتماد
میلبورن رینیگیڈز کے ہیڈ کوچ لیوک رونکی نے مستفیض الرحمان کو ٹی 20 کرکٹ کا میچ ونر قرار دیا ہے۔ لیوک رونکی نے واضح کیا کہ پاور پلے اور آخری اوورز میں وکٹیں لینے کی مستفیض کی خاص صلاحیت ٹیم کے بولنگ اٹیک کو بہت مضبوط بنائے گی۔ ٹیم کے لیے یہ ایک بڑا فائدہ ثابت ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایسا بولر موجود ہوگا جو میچ کے حساس لمحات میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکے۔ لیوک رونکی کے ان بیانات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ٹیم انتظامیہ مستفیض کی تکنیکی مہارت پر پورا بھروسہ کرتی ہے۔
شروعاتی میچ اور کھلاڑی کی دستیابی
سب سے اہم بات یہ ہے کہ مستفیض الرحمان بین الاقوامی لیگ ٹی 20 میں پہلے سے طے شدہ مصروفیات کے باعث میلبورن رینیگیڈز کے ابتدائی میچ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ پہلا میچ میلبورن رینیگیڈز اور پرتھ اسکارچرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس سے ٹیم کو ابتدائی لمحات میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بعد کے میچز میں مستفیض کی موجودگی ٹیم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ٹیم کوچ لیوک رونکی کے نقطہ نظر کے مطابق آخری اوورز میں ان کی کارکردگی میچ کا رخ موڑنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
بگ بیش لیگ کا شیڈول اور فائنل کی تیاریاں
بگ بیش لیگ کا باقاعدہ آغاز 12 دسمبر کو ہوگا جبکہ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ میلبورن رینیگیڈز اور پرتھ اسکارچرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پہلی مرتبہ بھارت کے شہر چنئی میں کھیلا جائے گا جو کرکٹ کے شوقینوں کے لیے ایک خاص موقع ہے۔ 44 میچز پر مشتمل اس ٹورنامنٹ کا فائنل 26 جنوری کو شیڈول ہے۔ ضرورت پڑنے پر ریزرو ڈے بھی رکھا گیا ہے تاکہ موسم کی خرابی یا دیگر غیر متوقع حالات میں ٹورنامنٹ کو متاثر ہونے سے بچا جا سکے۔
مستفیض الرحمان کے مستقبل کے اہم فیصلے
مستفیض الرحمان نے بگ بیش لیگ کھیلنے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نئے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے اور نئے ماحول میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان کی یہ شمولیت بنگلا دیشی کرکٹ کے لیے بھی ایک قابل ذکر کارنامہ ہے کیونکہ وہ اپنی بین الاقوامی سطح پر کامیابی کے ساتھ ساتھ فری لنس کرکٹ میں بھی نمایاں ہیں۔ میلبورن رینیگیڈز کے لیے مستفیض کی موجودگی ٹیم کی حتمی کامیابی کے لیے ایک کلیدی عنصر ثابت ہو سکتی ہے خاص طور پر جب کہ ٹیم کو جیسن بہرینڈورف کی غیر موجودگی کا سامنا ہے۔
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