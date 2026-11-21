مستونگ میں آپریشن ردالفتنہ-3: 15 دہشتگرد ہلاک، وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین
وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مستونگ میں فتنہ الہندوستان کے خلاف آپریشن ردالفتنہ-3 میں 15 دہشتگردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی کامیاب کارروائیوں پر ان کی تعریف کی ہے۔ وزیراعظم نے فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن ردالفتنہ-3 کے دوران 15 دہشتگردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرات کو سراہا ہے۔
آپریشن کی تفصیلات اور ہلاکتوں کی تعداد
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں جاری آپریشن ردالفتنہ-3 کے تحت سیکیورٹی فورسز نے دو کامیاب کارروائیاں مکمل کیں۔ ان کارروائیوں میں فتنہ الہندوستان سے وابستہ 15 دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس کامیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں اور عزم قابلِ تحسین ہیں۔Also readپنجاب میں پنچایت نظام کی قانونی بحالی کا ڈرافٹ تیار
وزیراعظم کی قوم کو یقین دہانی
شہباز شریف نے واضح کیا کہ پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ بلوچستان سمیت ملک کے ہر حصے سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک حکومت کی کوششیں جاری رہیں گی۔
وزیرداخلہ کی جانب سے ستائش
اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مستونگ میں فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سکیورٹی فورسز کی بھرپور ستائش کی ہے۔ محسن نقوی نے 15 خوارجیوں کو ہلاک کرنے پر سکیورٹی فورسز کے عزم اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوارجیوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے سکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔
قومی سلامتی اور قیام امن
وزیرداخلہ محسن نقوی نے مزید کہا کہ سکیورٹی فورسز کی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ انہوں نے وطن کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت اور عوام دونوں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔
حوالہ جات اور غیر متعلقہ اطلاعات
خبروں کے مطابق کراچی میں سردی کی دستک دے دی گئی ہے جس کے بعد درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی فیصل کریم کنڈی نے مولانا فضل الرحمان کو سیکیورٹی تھریٹ ہونے کی صورت میں لازمی سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم اس رپورٹ کا مرکزی نقطہ مستونگ میں سیکیورٹی کارروائی اور اس پر حکومتی ردعمل ہے۔
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