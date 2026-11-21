مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 15 دہشت گرد ہلاک
ضلع مستونگ میں آپریشن ردالفتنہ کے تحت سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور اسلحہ برآمد کیا۔
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں سیکیورٹی فورسز نے انتہائی کامیاب اور بھرپور آپریشن کی ہے جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، ضلع مستونگ میں دو الگ الگ آپریشنز میں ' فتنہ الہندوستان' نامی دہشت گرد تنظیم سے منسلک کل پچاس (15) دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس بڑی کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد محفوظ ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور ان کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔
دو الگ کارروائیوں میں ہلاکتوں کی تفصیلات
سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان میں جاری آپریشن 'ردالفتنہ-3' کے تحت ضلع مستونگ میں دو مختلف مقامات پر بڑی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ پہلی کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اور پانچ (5) دہشت گردوں کو ہلاک کیا، ساتھ ہی اس کارروائی کے دوران کچھ ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ اس موقع پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا تاکہ مستقبل میں ایسی کوئی کارروائی نہ کی جا سکے۔Also readملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی شرح صرف 6 فیصد ہے
دوسری کارروائی اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر کی گئی جس میں سیکیورٹی فورسز نے مزید دس (10) دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس عمل کے دوران دہشت گردوں کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 'فتنہ الہندوستان' کے متعدد ٹھکانے بھی ان کارروائیوں کے دوران نشانہ بنائے گئے اور تباہ کر دیے گئے۔
کلیئرنس کی جانے والی اہم علاقائی تفصیلات
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران ان علاقوں کو دہشت گردوں سے مکمل طور پر صاف کیا گیا ہے جو سابقہ دور میں دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کا کام کرتے تھے۔ ان علاقوں میں کلی پسند خان، موسیٰ خان، خراسانی اور کفتاری شامل ہیں۔ اس کامیابی کے بعد ان تمام علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر لیا گیا ہے اور وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔
سیکیورٹی فورسز نے ان کارروائیوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں۔ ذرائع نے زور دے کر بتایا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جاری حکمت عملی کو آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رکھا جائے گا۔ اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو یقین ہے کہ مسلسل اور ہوشیار کارروائیوں سے خطے سے دہشت گردی کے عناصر کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے گا۔
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